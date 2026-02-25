من حديقة الحيوان إلى العالمية.. دمية "بانش" تُنعش مبيعات "إيكيا"

ساهم القرد الياباني “بانش” في تحقيق مكاسب غير متوقعة لسلسلة متاجر "إيكيا"، بعدما تحولت دمية أورانغوتان من مجموعة “DJUNGELSKOG” إلى ظاهرة عالمية بفضل تعلقه بها.

وبدأت الحكاية عندما تخلت والدة القرد "بانش" عنه عقب ولادته، فقدم له حراس الحديقة الدمية لتكون بمثابة أم بديلة، ومنذ ذلك الحين لم يفارقها، لتصبح رمزًا مؤثرًا اجتاح مواقع التواصل ورفع الطلب على المنتج بشكل لافت.

نفاذ دمية من الأسواق

وبسبب انتشار فيديوهات "بانش" وهو يحتضن دميته من "إيكيا"، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن مخزونات دمية "DJUNGELSKOG orangutan" نفذت من متاجر الشركة في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسجلت طلبات قياسية لم تكن متوقعة، إذ ارتفعت مبيعات الدمية بشكل هائل في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وسجلت زيادة تتجاوز 200% خلال أسبوع واحد.

ارتفاع الأسعار على منصات إعادة البيع

وبعد نفاذها في المتاجر، لجأ العديد من المتسوقين إلى شراء الدمية الشهيرة من مزادات ومواقع إعادة بيع بأسعار بأسعار خيالية تجاوزت 350 دولارًا، مقارنة بسعرها الأصلي البالغ نحو 20 دولارًا.

انتشار هاشتاغات "بانش"

وساهم مقطع الفيديو للقرد "بانش" إلى تعاطف ملايين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، ما أدى إلى انتشار هاشتاغات مثل "hang in there, Punch"..

تفاعل "إيكيا" مع الظاهرة

واستجابة لقصة "بانش" المنتشرة عالميًا، تبرّع متجر "إيكيا" في اليابان بعدد من دمى "DJUNGELSKOG" الأصلية لحديقة الحيوان، لكي يبقى مع "بانش" رفقاء إضافيون، وهو ما لقي تفاعلًا واسعًا من متابعي القصة.