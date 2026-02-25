رمضان قطر.. فرحة تعم البيوت والأسواق

يحل شهر رمضان في قطر، محملاً بأجواء روحانية خاصة، حيث تمتزج المظاهر الدينية بالعادات الاجتماعية التي تعكس هوية المجتمع القطري، وتفيض أجواء الشهر بالبهجة، لتتزين الشوارع بالأضواء، وتكثر الاحتفالات والمهرجانات التي تنطلق قبل أيام من بدء الصيام، وتتواصل حتى أيام عيد الفطر السعيد.

ويحافظ المجتمع القطري على العديد من العادات والتقاليد الموروثة، ومنها مدفع الإفطار، إذ يترقب الناس صوته لإعلان غروب الشمس وبدء الإفطار، ويمكن معايشة هذه الأجواء والتفاعل معها في أكثر من وجهة، ومنها سوق واقف، أو الحي الثقافي كتارا، أو جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب الكبير.

أما الموائد القطرية فتشتهر بمجموعة من الأطباق التقليدية التي تُقدَم على وجبة الإفطار، وكذلك «الغبقة» وهي الوجبة الليلية الثانية التي تُقدَم بعد أداء صلاة التراويح وتُعدّ الأكبر حجماً، وتحتل الموائد الرمضانية مجموعة من الأطباق الأساسية، ومنها الهريس الذي يطبخ بمزيج من القمح واللحم وزيت الزيتون، والثريد، وهو خبز مقرمش مع حساء مصنوع من لحم الضأن والخضراوات، فيما تُعدّ اللقيمات، الوصفة الخاصة بالحلويات والأساسية على المائدة على نحو يومي.

ومن العادات المميّزة في قطر، الاحتفال الخاص في اليوم الـ14 من رمضان، إذ يحتفل الأطفال بـ«القرنقعوه»، وهي عادة خليجية تُعدّ أكثر انتشاراً في قطر، وتجتمع خلال هذه اليوم العائلات على الغبقة مع الأطفال الذين يرتدون الملابس التراثية، ويعطون القرنقعوه، وهي أكياس مشكلة من السكريات والحلويات للأطفال، فيتجولون في الأحياء وينشدون الأغنيات التقليدية الخاصة بهذه الليلة.

وتفتح العائلات القطرية مجالسها لاستقبال الزوّار وتبادل التهاني في الأوقات المسائية، وتُعدّ هذه المجالس المكان الحيوي لنقل القصص والتراث الشعبي بين الأجيال.

وتشهد الأسواق التقليدية، ومنها سوق واقف، حركة نشطة خلال رمضان، حيث يقصدها الناس لشراء المستلزمات الغذائية والملابس التراثية والهدايا، فيما تُنظم فعاليات ثقافية وتقليدية تعكس الموروث القطري، وتستقطب الزوّار من مختلف الجنسيات.

أما المظاهر الرمضانية الحديثة في قطر، فتتمثّل في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في بعض الوجهات.. كل هذه العادات تجعل رمضان مناسبة تتجدد فيها قِيَم التراحم، وتستحضر العادات الأصيلة بروح عصرية.

