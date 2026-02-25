700 ألف زائر لمهرجان ليوا الدولي

استقطب مهرجان ليوا الدولي ما يزيد على 700 ألف زائر استمتعوا ببرنامج حافل بالفعاليات جمع بين الثقافة ورياضة السيارات والتجارب الترفيهية والعائلية.

وأُقيم الحدث على مدى 23 يوماً من 12 ديسمبر حتى الثالث من يناير الماضيين في محيط تل مرعب، أعلى الكثبان الرملية في الدولة، مُرحباً بمحبّي التخييم والبر والمغامرات وسباقات السرعة بأنواعها والعائلات، ومسلطاً الضوء على المقومات السياحية والثقافية الاستثنائية في منطقة الظفرة.

وشكّلت قرية ليوا القلب النابض للمهرجان، ووجهة العائلات والأصدقاء، مستقطبةً 274 ألفاً و440 زائراً، بنسبة نمو 26% مقارنة بالدورة الماضية، وشهدت القرية توسعاً كبيراً في مساحتها، وضمت خمس مناطق رئيسة قدمت المزيد من التجارب التفاعلية، من العروض الترفيهية والثقافية والفنية وورش العمل الإبداعية، إلى ألعاب الكرنفال والأنشطة الترفيهية المُصممة خصيصاً لتناسب اهتمامات الزوّار من جميع الأعمار.

وتُعدّ رياضات السيارات والدرّاجات النارية محوراً رئيساً للمهرجان، مع ارتفاع حجم المشاركة في سباقاته وبطولاته بنسبة 47% مقارنة بالدورة الماضية.

وأكّد مهرجان ليوا الدولي مجدداً دوره في إحياء جوانب أصيلة من التراث الإماراتي عبر باقة من مسابقات وبطولات الرياضات التقليدية والتجارب الثقافية التي أُقيمت في محيط تل مرعب إلى جانب عدد من أبرز المواقع التاريخية، والتي جسّدت عراقة منطقة الظفرة، وروح مجتمعها، وتقاليدها الحية.

يشار إلى أن مهرجان ليوا الدولي (ليوا 2027) سيقام من 11 ديسمبر حتى الثاني من يناير المقبلين.

