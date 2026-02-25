5 نصائـح لتخفيف تقلب المزاج خلال الصيام

تتبدل في شهر رمضان المبارك إيقاعات الحياة اليومية، بدءاً من ساعات النوم، وصولاً إلى مواعيد الطعام، ما يُدخِل الجسم في حالة تكيّف بيولوجي مفاجئة، قد تنعكس توتراً وتقلباً في المزاج لدى بعض الصائمين.

وتؤدي عوامل عدة دوراً في ذلك، أبرزها الامتناع عن المنبهات، وتغيّر النظام الغذائي، إضافة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما ينعكس على الحالة النفسية، ويُضاعف الشعور بالانزعاج والعصبية.

وقدم الاستشاري في الطب النفسي بمستشفى فقيه الجامعي، الدكتور منصور عساف، مجموعة من الإرشادات التي تساعد على التخفيف من تقلب المزاج خلال ساعات الصيام.