متطوعون يبحثون عن أثر والدة مذيعة «توداي»

ألهم اختفاء والدة مقدمة برنامج «توداي»، سافانا جوثري، قبل ثلاثة أسابيع، عدداً صغيراً من المتطوعين لإطلاق عمليات بحث خاصة بهم في الصحراء القريبة من منزلها، على أمل فك لغز القضية.

وصرّح مكتب مدير شرطة مقاطعة «بيما» بأنه في الوقت الذي يقدر فيه القلق الشعبي على حياة نانسي جوثري، فإنه يطلب من الراغبين في التطوع ترك مساحة للمحققين للقيام بعملهم.

وشوهدت نانسي جوثري (84 عاماً) لآخر مرة في منزلها الواقع خارج مدينة توسان في 31 يناير الماضي، وأُبلغ عن فقدانها في اليوم التالي، وتعتقد السلطات أنها تعرّضت للاختطاف أو الاحتجاز قسراً.