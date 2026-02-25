جيل «زد» أكثر عرضة للضغط النفسي

كشف استطلاع حديث للرأي أن جيل الشباب في ألمانيا يشعر بقدر أكبر بكثير من الضغط النفسي مقارنة بالأكبر سناً، وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، ذكر 48% من جيل «زد» في الاستطلاع أنهم يعانون «ضغطاً نفسياً مرتفعاً إلى حد ما» أو «مرتفعاً للغاية» في العمل أو الدراسة الجامعية أو التدريب المهني، وتزيد هذه النسبة على ضعف نظيرتها بين جيل طفرة المواليد، حيث ذكر 20% منهم فقط أنهم يعانون

«ضغطاً نفسياً مرتفعاً إلى حد ما» أو «مرتفعاً للغاية».

وشمل الاستطلاع الذي أُجري في أكتوبر الماضي آراء 2004 أشخاص فوق 18 عاماً.

ويشمل جيل «زد» المواليد من 1997 إلى 2007، ويسبقهم جيل «الألفية» 1981 إلى 1996، وكذلك ما يُعرف بجيل «إكس» 1965 إلى 1980.

ويظهر الضغط النفسي في الأغلب على صورة شكاوى جسدية، حيث أفاد 82% من جميع المشاركين بأنهم عانوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية عَرضاً واحداً على الأقل يرتبط بالضغط النفسي، وكانت أكثر الأعراض التي ذكرها المشاركون هي الصداع بنسبة 55%، واضطرابات النوم بنسبة 48%، والشعور بعدم الهدوء الداخلي بنسبة 47%.