متحف الحضارة الإسلامية بالمجان طوال الشهر الكريم

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف إطلاق النسخة الثالثة من فعاليتها السنوية «لمّة رمضانية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، خلال الفترة من الغد وحتى الأول من مارس المقبل، مع إتاحة الدخول المجاني إلى المتحف طوال شهر رمضان المبارك.

تجمع الفعالية، المصممة لاستقطاب العائلات وأفراد المجتمع، بين الأنشطة التراثية والثقافية والعروض الحية والتجارب العائلية التفاعلية، بما يُعزّز دور المتاحف كمساحات للإثراء المعرفي والتأمل والتواصل المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وتحمل نسخة هذا العام شعار «بساتين وحكايات»، تأكيداً لالتزام هيئة الشارقة للمتاحف المستمر بتعزيز الحضور المجتمعي للمتحف، وترسيخ مكانته وجهةً ثقافيةً ديناميكيةً تجمع بين التعليم والترفيه، من خلال تقديم تجارب ثرية تلائم مختلف أفراد المجتمع، تعرض الثقافة بأسلوب تفاعلي، حيث تواكب «لمّة رمضانية» الأجواء الروحانية ببرنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية، يشمل ورش عمل تفاعلية، وألعاباً ثقافية وتعليمية، وعروضاً مسرحية، ومسابقات رمضانية، إلى جانب جلسات عائلية مخصصة، وركن خاص بالمأكولات.

وتضم الفعالية جولات إرشادية تعريفية للمعرض المؤقت «مناظر ثقافية أندلسية»، ما يثري تجربة الزوّار، ويُعزّز ارتباطهم بمقتنيات المتحف وسردياته التفسيرية، حيث يضم المعرض أكثر من 60 عملاً فنياً وتاريخياً، من بينها مجموعة من القطع المعروضة للمرة الأولى في الشارقة، والتي تُجسّد الإرث الزراعي والثقافي للأندلس ضمن سرد بصري يمزج بين جماليات الطبيعة وعمق التجربة الإنسانية.