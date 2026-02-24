«واتساب» يطوّر ميزة لجدولة الرسائل على «آيفون»

يعمل تطبيق المراسلة «واتساب» على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدمي نظام «iOS» جدولة الرسائل داخل المحادثات، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات إدارة التواصل على المنصة.

وستسمح الميزة بكتابة الرسالة وتحديد موعد إرسالها مسبقاً، لتُرسل تلقائياً في التاريخ والوقت المختارين، وفق ما أورده موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق.

وسيخصّص «واتساب» قسماً مستقلاً داخل شاشة معلومات المحادثة لعرض الرسائل المجدولة، بما يتيح للمستخدمين إدارتها أو حذفها قبل إرسالها من دون ظهور أي إشعار لدى الطرف الآخر.

ومن المتوقع أن تعمل الخاصية في المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، ما يمنح المستخدمين إمكانية استخدامها في التذكيرات والتهاني والتحديثات المهمة أو في إدارة الإعلانات داخل المجموعات.

ويعتمد مستخدمو «آيفون» حالياً على تطبيق «Shortcuts» لجدولة الرسائل عبر عمليات إرسال مؤتمتة، غير أن هذا الحل يبقى أقل سلاسة مقارنة بميزة مدمجة داخل التطبيق.

ولا تزال الخاصية قيد التطوير، على أن تُطرح في تحديثات لاحقة من دون تحديد موعد رسمي لإطلاقها.