يقلل الوزن ويحسن الكوليسترول.. نظام غذائي يخفض استخدام مرضى السكري للأنسولين

أدى اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم إلى خفض استخدام الأنسولين اليومي بنسبة 28٪ لدى مرضى السكري من النوع الأول، مع خفض التكاليف وتحسين الوزن ومستويات الكوليسترول.

وقد يساعد اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم، لا يقيّد السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات، مرضى السكري من النوع الأول على استخدام كميات أقل من الأنسولين وخفض نفقاتهم عليه. هذه النتائج مستقاة من بحث جديد أجرته لجنة الأطباء للطب المسؤول، ونُشر في مجلة BMC Nutrition.

وتُعدّ هذه الورقة البحثية الجديدة تحليلاً ثانوياً لدراسة أجرتها لجنة الأطباء عام 2024. وقارن الباحثون بين نهجين: نظام غذائي نباتي قليل الدسم ونظام غذائي مُتحكّم في كمية الطعام. ودرسوا تأثير كل منهما على استخدام الأنسولين وتكاليفه لدى مرضى السكري من النوع الأول.

وخفّض المشاركون الذين اتبعوا النظام الغذائي النباتي جرعة الأنسولين اليومية الإجمالية بنسبة 28%، أي ما يعادل 12.1 وحدة يومياً. في المقابل، لم تشهد المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي المُتحكّم في كمية الطعام أي تغيير يُذكر.

ويرجّح الباحثون أن انخفاض الحاجة إلى الأنسولين يعكس تحسّن حساسية الأنسولين، أي مدى فعالية استجابة الجسم للأنسولين.

كما انخفضت نفقات الأنسولين في المجموعة النباتية. إذ انخفض إجمالي تكاليف الأنسولين اليومية بنسبة 27%، بينما بقيت التكاليف ثابتة تقريباً في المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي المُتحكّم في كمية الطعام.

وأشارت الدراسة الأصلية التي أُجريت في 2024 إلى فوائد إضافية للنظام الغذائي النباتي، حيث فقد المشاركون ما معدله 11 رطلاً (نحو 5 كيلوغرامات)، وأظهروا تحسّناً في حساسية الأنسولين ومستوى السكر في الدم. كما تحسنت مستويات الكوليسترول ووظائف الكلى لدى متبعي النظام الغذائي النباتي.

وتأتي هذه النتائج في وقت لا تزال فيه أسعار الأنسولين مرتفعة في الولايات المتحدة. ووفقاً للجمعية الأميركية للسكري، فقد تضاعف الإنفاق الوطني على الأنسولين ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ليصل إلى 22.3 مليار دولار في عام 2022. وساهم ارتفاع الاستخدام وزيادة الأسعار بشكل كبير في هذه الزيادة.

وتقول الدكتورة هانا كاهليوفا، االمؤلفة الرئيسة للدراسة ومديرة الأبحاث السريرية في لجنة الأطباء للطب المسؤول: «مع استمرار ارتفاع أسعار الأنسولين، ينبغي على مرضى السكري من النوع الأول التفكير في اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم، والذي يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين لديهم وتقليل كمية الأنسولين التي يحتاجونها، مما قد يوفر لهم مئات الدولارات سنوياً».