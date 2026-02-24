عقاب فوري للص حاول سرقة معدات باهظة الثمن.. دفعه للاستغاثة: أنقذوني

تحوّلت محاولة سرقة معدات العناية بالحدائق باهظة الثمن من داخل شاحنة عامل تنسيق حدائق إلى عقابٍ شديد عندما وجد اللص نفسه محبوساً داخلها.

ورصدت كاميرا جرس باب أحد المنازل محاولة السرقة في هياليه (فلوريدا)، بينما كان عمال تنسيق الحدائق منهمكين في عملهم بعد ظهر 18 فبراير الجاري، إذ تسلل المشتبه به، الذي تم التعريف به لاحقاً باسم دين يونغ البالغ من العمر 26 عاماً، إلى الجزء الخلفي من شاحنة عامل تنسيق الحدائق.

وقالت المرأة صاحبة المنزل وفقاً لمحطة WSVN: «توقفت سيارة (اللص) في منتصف الشارع، ودخل سائقها الشاحنة (من الخلف)، وحاول سرقة الأغراض».

ولكن بعد لحظات جاء عامل الحدائق دون أن يدرك وجود أي خطب، وأغلق شاحنته بإحكام، تاركاً يونغ محتجزاً في الداخل. لحظتها بدأ المشتبه به بركل وضرب أبواب الشاحنة محاولاً تحرير نفسه، صارخاً: «أنقذوني!»

لكن عامل تنسيق الحدائق أبقى يونغ محتجزاً حتى وصول الشرطة وإلقاء القبض عليه. وقالت الشرطة لاحقاً إن هذا أفضل اعتقال قاموا به مؤخراً.

وذكر عامل تنسيق الحدائق أنه كان منهمكاً في عمله عندما ضغط زر القفل على مفاتيحه، وهي عادةٌ لديه بسبب تعرض شاحنته للسرقة سابقاً، مضيفاً أنه سعيدٌ لعدم إصابة أحدٍ في الحادث، وأن شاحنته لم تُصب إلا بأضرارٍ طفيفة.

ووجهت اتهامات ليونغ بمحاولة السرقة والإتلاف الجنائي، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي.