تناول العشاء مبكراً يحافظ على صحة القلب والشرايين

كشفت دراسة علمية أمريكية أن تناول العشاء مبكراً يساعد في الحفاظ على سلامة القلب دون الحاجة إلى تقليل السعرات الحرارية.

وتؤكد الطبيبة دانيلا كريمالدي أستاذ مساعد طب الأعصاب بجامعة نورث ويسترن فاينبرج في شيكاغو أن "ضبط مواعيد الامتناع عن تناول الطعام ليلاً بما يتماشى على إيقاع مواعيد النوم الطبيعية يساعد في تحسين التنسيق بين القلب والأيض والنوم، مما يصب في نهاية لصالح القلب والشرايين".

وفي دراسة نشرتها الدورية العلمية Arteriosclerosis, thrombosis and Vascular Biology المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية، أكدت الطبيبة كريمالدي أن تخفيف الإضاءة في الغرفة والامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة قبل النوم يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للقلب ومؤشرات الأيض خلال النوم وطيلة اليوم التالي".

ولم يقم المتطوعون في الدراسة بتقليل السعرات الحرارية خلال الوجبات التي يتناولونها قبل النوم، بل قاموا بتغيير موعد تناول الوجبة الأخيرة في اليوم فحسب.

وأكد الطبيب فيليس زي مدير مركز طب النوم بجامعة فاينبرج في تصريحات لموقع هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية أن "المسألة لا تتعلق بنوعية أو كمية ما تأكله بل أيضاً بمواعيد تناول الطعام فيما يتعلق بساعات النوم، حيث أن الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بفترة كافية يعود بفوائد فسيولوجية على الشخص".

وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بتقسيم 39 شخصاً يعانون من السمنة وتتراوح أعمارهم ما بين 36 و75 عاماً، إلى مجموعتين، وكان يطلب من المجموعة الأولى تخفيف الإضاءة في الغرفة قبل ثلاث ساعات من النوم والامتناع عن تناول الطعام لفترة تتباين ما بين 13 إلى 16 ساعة ليلاً على مدار حوالي سبعة أسابع، في حين كان أفراد المجموعة الثانية يأكلون في مواعيدهم المعتادة.

وتبين من التجربة أن سرعة نبضات القلب تراجعت بنسبة 5% وانخفض ضغط الدم بنسبة 3,5% ليلاً بالنسبة لأفراد المجموعة الأولى، كما تحسن لديهم أيضاً مستوى السكر في الدم. وخلصت الدراسة إلى أن هذه التغيير في روتين النوم وتناول الغداء يبشر بتحسن كبير في وظائف القلب والشرايين وعملية الأيض لمن يلتزمون به.