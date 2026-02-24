«الأرشيف» يناقش «تاريخ الأسرة»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية عنوانها «مقاربات تاريخية لكتابة تاريخ الأسرة في إمارات الساحل المتصالح (1860-1960)»، وذلك بالتزامن مع «عام الأسرة»، بهدف تسليط الضوء على أهمية توثيق التاريخ العائلي، بوصفه مدخلاً علمياً لفهم جذور المجتمع الإماراتي، وتعزيز قِيَم الانتماء والتواصل بين الأجيال.

وقدّم المحاضرة المؤرخ والمترجم والأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد يعقوب المازمي، مستعرضاً الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل القصص اليومية للأسر إلى مادة علمية رصينة تربط بين الذاكرة الخاصة والتاريخ الوطني، وتُسهم في بناء سردية متكاملة لحياة المجتمع.