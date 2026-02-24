تحليق فوق لوحة بمساحة 250 متراً في دبي

كشف مشروع «كليو»، المنشأة الفنية التي ستمتد على مسافة 10 كيلومترات في الصحراء، لتغدو ضمن أبرز المعالم الثقافية الجديدة، عن أول أعماله الفنية بمساحة 250 متراً مربعاً.

واحتضنت منطقة القفز التابعة لـ«سكاي دايف دبي» في نخلة جميرا، حفل الكشف عن الجزء الأول من اللوحة الفنية التي صممها الفنان العالمي أغرون هوتي، ضمن سلسلة عروض حصرية ستقدم خلال مراحل المشروع المختلفة، وسينتقل العمل لاحقاً إلى موقعه الدائم في «منتزه كليو الصحراوي» بعد اكتمال مرحلة التجهيز في «دبي هاربور».

ويعكس تنظيم الحدث الرؤية الاستراتيجية المشتركة، بين «منتزه كليو الصحراوي» و«سكاي دايف دبي»، لتطوير تجارب فنية غامرة، حيث سيتسنى للزوّار التحليق فوق العمل الفني.

ويأتي الإنجاز بدعم من «شمال القابضة» في دبي، التي تبنّت المشروع منذ انطلاقته وتمتلك المساحة التي ستستضيف العمل الفني بشكل دائم في قلب صحراء دبي.

وشكّلت لحظة تحليق الفنان أغرون هوتي، برفقة فريق من المحترفين، فوق اللوحة الفنية، قبل الهبوط على المنصة المخصصة، أبرز محطات الحفل، في مشهد يُجسّد التكامل بين الفن والأداء والمشاركة الجماعية.

من جهته، قال مؤسس «منتزه كليو الصحراوي»، ماسيميليانو سوجليا: «هذا الإنجاز الذي نكشف عنه ليس مجرد لوحة فنية، بل بوابة نفتحها على عالم من التجارب الغامرة التي ستضعنا على الخريطة الثقافية العالمية، ونحن واثقون بأن المنتزه الصحراوي سيغدو وجهة فنية نابضة، ومساحة ملهمة للإبداع».

من ناحيته، قال الفنان أغرون هوتي: «شهدنا عرضاً فنياً سيكون جزءاً من التجارب التي سيحتضنها المنتزه عند افتتاحه، فالتحليق فوق عمل فني يحتفي بالشمولية يحوّل اللحظة إلى تجربة عاطفية وإنسانية خالصة».