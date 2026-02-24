جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» يحصد ذهبية جديدة

تُوِّج جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا بالجائزة الذهبية، خلال حفل توزيع «جوائز التصميم الألمانية 2026»، في فئة «المعارض والفعاليات - تصميم المعارض»، التي يُنظمها مجلس التصميم الألماني.

ونسج الجناح تحت شعار «من الأرض إلى الأثير» حواراً أصيلاً ومنفتحاً بين المواد الطبيعية والبراعة الحرفية والسرد القصصي، ليمنح الزوار تجربة غامرة متعددة الحواس، واستمد تصميم الجناح إلهامه من روح العمارة الإماراتية التقليدية ومن شجرة النخيل من خلال 90 عموداً من الجريد، ارتفعت حتى 16 متراً، لتشكّل مظلّة وارفة تستحضر أجواء الواحة الإماراتية، إذ سلّط الجناح الضوء على معالجة معاصرة لنمط «العريش» التقليدي، عبر دمجه مع حرفة النجارة اليابانية، في حين عكست المواد الطبيعية المبتكرة المستخدمة، وفي مقدمتها «ديت كريت» و«ديت فورم»، توجهاً تجريبياً طموحاً نحو إعادة توظيف الموارد المحلية واستثمارها بأساليب مستدامة، تُجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مستدامة تخدم الأجيال المقبلة.

وأشادت لجنة التحكيم بوضوح المفهوم المكاني للجناح وتنظيمه المتقن، وبالحضور المحوري لشجرة النخيل كونها عنصراً معمارياً مميّزاً، إلى جانب التجربة متعددة الحواس التي تبلّورت من خلال توظيف الضوء والمواد والتفاعل الإنساني بتناغمٍ لافت.

وقال سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في إكسبو 2025 أوساكا - كانساي، شهاب أحمد الفهيم: «يجسّد هذا التكريم الرؤية التي انطلق منها تصميم جناح دولة الإمارات، فمنذ اللحظة الأولى، تمّ تصوّر الجناح بوصفه فضاءً جامعاً يتيح للناس الالتقاء والتواصل عبر العمارة، واستكشاف المواد المبتكرة، وخوض تجارب مشتركة، تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التقدّم يتحقّق حين تجتمع العقول وتتقاطع الثقافات».

شهاب الفهيم:

• التكريم يجسد الرؤية التي انطلق منها تصميم الجناح، بوصفه فضاءً جامعاً يتيح للناس الالتقاء والتواصل عبر العمارة.