سماء دبي في رمضان تتلألأ من الخور حتى جميرا

تشهد دبي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية ضمن موسم الوُلفة، في أجواء تحتفي بقيم التأمل والترابط والبركة، لتبرز الفعاليات مظاهر الشهر الكريم في الإمارة، من موائد الإفطار المشتركة والأنشطة الثقافية إلى العروض المتنوعة، بما يشجع سكان دبي وضيوفها على التفاعل والمشاركة في تقاليد رمضان بروحٍ مجتمعية أصيلة.

وتتواصل في دبي خلال شهر رمضان حركة ملحوظة في أحيائها وساحاتها العامة ووجهاتها المختلفة، لاسيما بعد غروب الشمس، وتستمر البرامج والأنشطة في مختلف الأنحاء، بأسلوبٍ يتجلّى فيه سحر دبي الخاصّ خلال رمضان.

وتتألق سماء خور دبي بأضواء الألعاب النارية التي تقام بعد الإفطار طول الشهر الفضيل، إذ ينطلق البرنامج على الواجهة البحرية التاريخية لسوق السيف، ترافقه إضاءة زخرفية مستوحاة من التراث، وعروض ثقافية متنقلة، وتجارب تناول طعام مميزة، وتعكس هذه الفعالية أجواء التجمعات التقليدية في الأحياء السكنية ضمن أحد المواقع التاريخية في خور دبي.

وتقدم طائرات «الدرون» عرضاً ضوئياً يعكس قيم التآلف وكرم الضيافة والتأمل التي تمثّل جوهر الشهر الفضيل برؤية عصرية متلألئة، وتضيء هذه المشاهد سماء المدينة بتشكيلات متناسقة، تجذب السكان والزوار لمتابعتها من الواجهة البحرية.

وتتزين الشوارع والوجهات الرئيسة في المدينة بالديكورات الجذابة والواجهات المضاءة والزخارف الرمضانية، ما يضفي طابعاً مميزاً لأمسيات دبي خلال الشهر الفضيل.

وتستضيف منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي سلسلة من الفعاليات المميزة خلال رمضان، بدءاً من عروض طائرات «الدرون»، التي تقام كل مساء، مروراً بسوق رمضان والمناطق المخصصة لتناول الطعام، وصولاً إلى مواكب الفوانيس ومناطق الجلوس المشتركة بإطلالاتها الرائعة على المياه، وتتيح هذه الأنشطة فرصاً مميزة للقاءات العائلة والأصدقاء.

ويتألق سيتي سنتر مردف بديكورات رمضانية وتصاميم تقليدية، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار لساعات عمل أطول، ويقدم برامج مسائية مصممة لتشجيع اللقاءات الاجتماعية بعد الإفطار ضمن أجواء ودودة، كما يبرز الطابع الثقافي والإضاءة المميزة في مختلف مساحات الوجهة، ما يضفي مزيداً من الجاذبية على تجربة العائلات والزوار طول الشهر الفضيل.

وتقدم فعالية «رمضان يجمعنا» عروضاً ضوئية ومنطقة جلوس على الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس، وبرامج ثقافية تشجع على اللقاءات الاجتماعية.

ويتيح مجلس تحت النجوم في جميرا النسيم مساحة مفتوحة على الواجهة البحرية، تقدم تجارب إفطار وسحور يبرز فيها كرم الضيافة الإماراتية ضمن إطلالة ساحرة على الخليج العربي.

أما في دبي مول، فتقدم تجربة طعام حصرية عنوانها: «الأسرار تُكشف تحت الهلال في تو بيسترو» خلال الشهر الفضيل، وتضم قائمة مختارة لتلائم لحظات المشاركة والإفطار تحت الهلال، وتبرز فيها موائد الفوّالة المميزة للضيافة الإماراتية مع الأطباق الخفيفة التي تعزز أجواء الولفة قبل البدء بالأطباق الرئيسة.

فرقة «بوطبيلة»

تشهد الساحات العامة الرئيسة عروضاً لفرقة «بوطبيلة» التقليدية ومجموعة من العازفين المنفردين، ما يضفي طابعاً إماراتياً أصيلاً يثري الأمسيات الرمضانية، في السيف، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول.

كما تتزين الساحات بسلسلة من العروض الضوئية المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، وتبرز هذه العروض بأشكالها المميزة وتألقها الفريد، وتهدف إلى تشجيع الزوار على التأمل والاسترخاء في اللقاءات الاجتماعية المسائية.

• الزينة الرمضانية تضفي أجواء مسائية دافئة على المدينة، وترسم ملامح هوية موسمية موحدة تعمّ الأحياء الرئيسة.

• ليالي وأطياف رمضان تحوّل خور دبي إلى مساحة حيوية تكتسي بالزينة التراثية، وتنبض بالعروض الثقافية الجوّالة.