«يدوم الخير» في إمارات الخير

بهمّة الكبار، وبقميص يحمل شارة التطوع، صغيرة في عُمر الورد، تسهم في توزيع الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة «يدوم الخير» الإنسانية من جمعية دبي الخيرية، لدعم السائقين وقت الإفطار، ولكي يكسر العابرون صيامهم على ماء وتمر وما تيسر من الوجبة الخفيفة، لتصحبهم السلامة، ويصلوا بأمان وعدم استعجال إلى بيوتهم، قربت أم بعدت، في وطن تتجلى فيه أبرز معاني الرحمة والترابط والتعاضد خلال هذا الشهر المبارك.