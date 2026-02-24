فيلم «معركة تلو الأخرى» يحصد 6 جوائز «بافتا»

حقق فيلم الكوميديا السوداء «وان باتل أفتر أناذر» (معركة تلو الأخرى) ‌فوزاً كبيراً ​في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، أول من أمس، بعد أن حصد ست جوائز، من بينها جائزة «أفضل فيلم»، وجائزة «أفضل مخرج» لبول توماس أندرسون.

وتفوق الفيلم على منافسه الفيلم البريطاني «هامنت» الأكثر شعبية داخل البلاد، وفيلم الإثارة «سينرز» (الخطاة) الذي يحمل رقماً قياسياً في عدد الترشيحات لجوائز الأوسكار، ⁠في الفئتين الرئيستين للحفل الذي حضره الأمير وليام والأميرة كيت كضيفي شرف.

وفاز أندرسون بجائزة «أفضل سيناريو مقتبس»، بينما تفوق شون بن على زميله في البطولة بينيشيو ديل تورو، من بين آخرين، ليفوز بجائزة «أفضل ممثل مساعد»، وفاز الفيلم، الذي نال ‌استحسان النقاد، بجائزتَي «أفضل تصوير سينمائي» و«أفضل مونتاج»، ليحصد ست ‌جوائز في المجمل.

وجاءت المفاجأة الأكبر بفوز ‌روبرت أرامايو بجائزة «أفضل ​ممثل» عن فيلم «آي سووير» (أقسم)، متفوقاً على تيموثي شالاميه وليوناردو دي كابريو.