وظائف برواتب ضخمة يرفضها كثيرون بسبب مسمياتها الغامضة

كشفت دراسة حديثة عن مفارقة لافتة في سوق العمل، حيث تبيّن أن كثيراً من الباحثين عن وظائف يتجاهلون فرصاً مربحة للغاية فقط لأن مسمياتها تبدو غريبة أو غير مألوفة، رغم أنها وظائف حقيقية برواتب قد تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية سنوياً.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن منصة التمويل التجاري Tide أن كثيراً من البريطانيين قد يفوّتون مسارات مهنية مربحة بسبب اعتقادهم أن بعض المسميات الوظيفية "غير حقيقية"، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي.

وبحسب الدراسة، فإن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا أدى إلى ظهور مئات الوظائف الجديدة التي لا تزال غير معروفة لعامة الجمهور، وهو ما يقلل ثقة المتقدمين في التقديم عليها، رغم أنها قد تفتح باباً لدخول أعلى شرائح الدخل.

وحذّر باحثو مايكروسوفت من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على عشرات الوظائف التقليدية، خاصة تلك المرتبطة بالقراءة، والكتابة، والتواصل مع العملاء.

وشملت الدراسة استطلاع رأي لنحو ألفي بريطاني حول معرفتهم بمسميات وظيفية حديثة، وتبين أن أكثرها غموضاً كان منصب "مدير الانتماء" أو "مدير الثقافة والانتماء"، حيث أكد 80% من المشاركين أنهم لا يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدور.

وتظهر هذه الوظيفة على مواقع التوظيف مثل LinkedIn وIndeed، ويصل متوسط راتبها إلى نحو 80 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ما يضع شاغليها ضمن أعلى 5% دخلًا في بريطانيا.

ويتمثل الدور الأساسي لمدير الانتماء في ترسيخ ثقافة العمل الشاملة داخل المؤسسات، وضمان شعور الموظفين بالتقدير والاندماج، إضافة إلى التعاون مع أقسام الموارد البشرية لتعزيز بيئة العمل.

وتشمل مهامه اليومية مراجعة الإعلانات الوظيفية لضمان استخدام لغة شاملة، وتطوير استراتيجيات للحفاظ على تفاعل الموظفين، بينما يتطلب المنصب خبرة في القيادة والتنوع والعدالة والشمول المؤسسي.

ولا يقتصر الأمر على هذا الدور، إذ رصدت الدراسة مجموعة أخرى من الوظائف التي بدت للبريطانيين غير واقعية، مثل "مهندس التعاطف"، وهو متخصص يدرس العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية المؤثرة في تفاعل البشر مع التكنولوجيا.

كما برز دور "مهندس المهارات"، المسؤول عن تصميم أطر تنظيمية لإدارة مهارات الموظفين وربطها بأهداف الشركات.

رواتب مرتفعة لمسميات غير مألوفة

وكشفت الدراسة أن هذه الوظائف، رغم غرابة مسمياتها، تقدم رواتب مرتفعة، من أبرزها:

مدير منتجات الذكاء الاصطناعي: 100 ألف جنيه إسترليني سنوياً

مهندس التعاطف: 110 آلاف جنيه إسترليني

متخصص التعلم الآلي: 160 ألف جنيه إسترليني

مهندس الأوامر (Prompt Engineer): 90 ألف جنيه إسترليني

ضابط الذكاء المعزز: 110 آلاف جنيه إسترليني

مهندس المهارات: 70 ألف جنيه إسترليني

كما تضمنت القائمة وظائف مثل "راوي القصص الرقمية"، المرتبطة بالتسويق عبر المؤثرين، والتي تركز على اختيار صناع محتوى قادرين على نقل رسالة العلامة التجارية بشكل أصيل.

ولم يقتصر الأمر على التكنولوجيا، إذ توجد مسميات غير تقليدية في قطاعات أخرى أيضاً، مثل مدرب كلاب كشف المتفجرات أو حارس الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوان.

ويرى خبراء التوظيف أن ظهور هذه الوظائف يعكس تحولًا عميقاً في بيئة العمل، خاصة مع انتقال أجيال رقمية إلى مواقع اتخاذ القرار، ما أدى إلى توسع ميزانيات التسويق الرقمي والابتكار الوظيفي.

كما أكدوا أن هذه النتائج تشير أيضاً إلى أن غرابة المسميات الوظيفية لم تعد مؤشراً على عدم وجودها، بل أصبحت انعكاساً لتغير سريع في سوق العمل، ما يجعل الاطلاع المستمر على الاتجاهات المهنية الجديدة ضرورة للباحثين عن فرص أفضل.