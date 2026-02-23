تعرَّف على أكثر العطور مبيعاً في العالم .. زجاجة تُباع كل نصف دقيقة

ليس من السهل اختراق قائمة أفضل العطور مبيعاً في العالم. ويلجأ العديد من الأشخاص إلى قوائم الترشيحات لاستكشاف عطر جديد، ومع تكرار الفشل في شيء مُرضٍ يجر الكثيرون أذيال الخيبة عائدين إلى قواعدهم القديمة في قائمة العطور.

فتطوير عطر جديد وطرحه تجارياً ليست عملية سريعة، بل تمر بعدة مراحل متتابعة، ويختلف الزمن حسب الشركة، الميزانية، وتعقيد التركيبة. لكن وفق أحدث البيانات المتاحة، يمكن تلخيص المدة في (تطوير الفكرة العطرية، الاختبار والجودة، الهوية البصرية، الإنتاج التجريبي، التسويق والتحضير للإطلاق) وهذه المراحل في العطور الفاخرة قد تستغرق عامين.

ولكن على الرغم من قدم ابتكار عطر شانيل رقم 5 "Chanel"، والذي مر على إطلاقه لأول مرة أكثر من قرن إلا أنه يظل متصدر مشهد العطور العالمي سواء من حيث السعر، إذ يعد أغلى عطر في العالم، ويدخل في قائمة أغلى السوائل على الأرض، أو من حيث عدد الوحدات المباعة سنوياً والذي يتجاوز 10 ملايين زجاجة. وتم إطلاق العطر في عام 1921 من شركة "كوكو شانيل".

ويقدر حجم سوق العطور العالمي المتوقع في عام 2026 بنحو 64.47 مليار دولار، بحسب شركة البيانات الألمانية "Statista"، فيما تقدر منصة البيانات "Grand View" حجم سوق العطور الفاخرة في عام 2024، بما يصل إلى 23.99 مليار دولار.

وإليك قائمة أكثر العطور مبيعاً، وفقاً لقوائم أعدتها شركات بيانات واستشارات من بينها "Statista".

1. Dior Sauvage يعد ديور سوفاج العطر الوحيد تقريباً الذي تتوفر له بيانات عالمية مفصلة وموثوقة، حيث تباع نحو 12 مليون زجاجة عالمياً من العطر بقيمة 1.59 مليار دولار في 2026.

يقدر أن حجم المبيعات يصل إلى زجاجة واحدة كل 30 ثانية عالمياً، ويحتل صدارة ترتيب العطور الأكثر مبيعاً في العالم منذ 2021 وحتى 2025.

2. عطر شانيل رقم 5 ترد أرقام مبيعاته في تقارير سوقية، لكن ليست سنوية وثابتة مثل ديور، حيث يُباع ما يصل إلى 10 ملايين زجاجة سنوياً من شانيل رقم 5 وفق أحدث مراجعات سوقية، من موقع "Fragrance Review". وهذه الأرقام تُظهر أن Chanel No.5 ما يزال من أكثر العطور مبيعاً في التاريخ، لكنه ليس الأول حالياً.

3. عطر J Adore عطر "J Adore"، الذي أطلق عام 1999، هو عطر زهري أبيض، حقق نجاحاً باهراً لأنه يُناسب أذواق الجميع.

ويحظى هذا العطر بشعبية واسعة في أوروبا، وتعد فرنسا من أكثر الدول المحبة له. كما أنه يحظى بشعبية هائلة في المملكة المتحدة، حيث يباع منه أكثر من 1.77 مليون زجاجة سنوياً.

4. عطر "Coco Mademoiselle" يعد عطر "كوكو ماديموازيل" البديل الشبابي لعطر رقم 5 من نفس العلامة التجارية شانيل، ويقدم تجربة مثيرة للشابات حول العالم، إذ يضعه الكثيرون في قائمة تفضيلاتهم. حقق العطر مبيعات سنوية تزيد عن 32 مليون دولار في المملكة المتحدة منذ إطلاقه.

5. عطر Miss Dior الأرقام هنا لا تعني الترتيب بالضرورة، إذ تباع نحو 1.3 مليون زجاجة من عطر Miss Dior سنوياً في المملكة المتحدة، بحسب بيانات تعود لعام 2023، كما يشكل العطر دور كبير في مبيعات شركة الأزياء العالمية "Dior" والبالغة نحو 7 مليارات دولار.

6. Black Opium by Yves Saint Laurent تباع نحو 38 زجاج من عطر "Yves" كل ساعة، وهو ما يضعه على قمة قائمة أكثر العطور مبيعاً. معدل يجعله في منافسة مباشرة مع عطر "سوفاج" مع اختلاف أنه عطر نسائي.

7. عطر Baccarat Rouge يُعد "Baccarat Rouge 540" واحداً من أكثر العطور نمواً وانتشاراً عالمياً، إذ سجّل نمواً بنسبة 31.6% في مبيعاته وشعبيته وفق بيانات تحليل المبيعات لعام 2024، ما يجعله من أسرع العطور الفاخرة صعوداً في السوق.

النمو الكبير مرتبط بكونه ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص تيك توك، حيث أصبح من أشهر العطور المرتبطة بالترف والفخامة.

8. عطر La Vie Est Belle 9. عطر Acqua di Gi 10. عطر Light Blue 11. عطر Good Girl 12. عطر Bleu de Chanel 13. عطر Million 14. عطر CK One