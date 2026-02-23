استغرق صنعه شهرا بمشاركة 9 حرفيين .. كم يبلغ سعر "البشت" السعودي الذي ارتداه رونالدو؟

خطف اللاعب كريستيانو رونالدو الأنظار بظهوره مرتديا بشت "المعلّمة" الحساوي النادر، وذلك خلال احتفالات نادي النصر باستعادة صدارة دوري روشن التي تزامنت مع ذكرى يوم التأسيس في السعودية.

وسجل رونالدو هدفين ليقود النصر لاكتساح الحزم برباعية نظيفة ويعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تعثر بالتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله.

وخلال الاحتفال بالفوز، تلقى رونالدو "البشت" من أحد إداريي نادي النصر، ليرتديه ويواصل الاحتفالات مع الجماهير.

وتحول الظهور بالقطعة التراثية الفاخرة إلى حديث الساعة عالميا، خاصة وأن هذا البشت ليس مجرد رداء عادي، بل هو عمل يدوي استغرق صنعه شهرا كاملا من العمل المتواصل.

وكشف حساب "أخبار السعودية" على منصة "إكس" أن البشت الذي ارتداه رونالدو، يعرف باسم "بشت المعلمة" وصنع يدويا وفق حرفة البشوت الإحسائية التقليدية.

وأشار ذات الحساب إلى أن 9 حرفيين شاركوا في صناعة هذا البشت، وقيمته تتجاوز 80 ألف ريال (نحو 21.3 ألف دولار) بسبب دقته العالية واستخدام خيوط الزري الذهبي وأقمشة الوبر الطبيعي الفاخرة.

ويمثل بشت "المعلّمة" طرازا عريقا ارتبط عبر التاريخ بلباس الملوك والوجهاء وكبار الشخصيات، وهو ما منح ارتداء رونالدو له رمزية ثقافية عميقة.