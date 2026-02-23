مي عمر تحذر المشاهدين من الحلقة 7 من "الست موناليزا" وتعتذر

روّجت الفنانة مي عمر للحلقة السابعة من مسلسل الست موناليزا، والمقرر عرضها اليوم.

وكتبت مي عمر عبر عبر خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام عن مسلسل "الست موناليزا": "بعتذر مقدمًا عن قسوة الحلقة السابعة النهاردة"، في إشارة إلى تصاعد الأحداث الدرامية وما تحمله الحلقة من تطورات مؤثرة.

ومن جانبه، كان المؤلف محمد سيد بشير قد أعرب سابقًا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "الست موناليزا"، بعد تصدره قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، واحتلاله المرتبة الأولى في أكثر من 10 دول عربية وأوروبية.

وأكد بشير أن تفاعل الجمهور مع المسلسل يعكس وصول الفكرة إلى المشاهدين كما خُطط لها، مشيدًا بأداء مي عمر في شخصية "موناليزا"، والتي شهدت تطورات درامية متصاعدة منذ الحلقة الأولى.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي؛ إذ تظن موناليزا أنها تفتح باب الجنة، غير أن الواقع في القاهرة يبدد هذا الوهم سريعًا. زوج يسعى وراء مصالحه، وعائلة تتعامل معها كغنيمة ضمن زواج مُقيّد بشروط خفية. وتخوض البطلة رحلة امرأة تخرج من رماد زواج فاشل لتواجه ضغوط المجتمع وأوجاع الانفصال، محاولة إعادة بناء ذاتها من جديد. ويبقى السؤال: هل يزهر الحب في قلبها مرة أخرى وسط هذه التحديات، أم أن ثمن الحرية سيكون أعلى مما توقعت؟

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر كل من أحمد مجدي، وفاء عامر، جوري بكري، شيماء سيف، سماء إبراهيم، محمد محمود، حازم إيهاب، مريم محمود الجندي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم إنجي المقدم.