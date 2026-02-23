بعد إعلانه "ترتيب أولوياته" .. هل اعتزل محمد عبده الغناء ؟

أكد الفنان محمد عبده استمراره في الغناء مع تقنين حفلاته وتنظيم مشاركاته، نافياً شائعات الاعتزال، ومشدداً على أولوية المناسبات الوطنية.

وأعلن الفنان السعودي توجهاً جديداً يعيد من خلاله ترتيب أولوياته الفنية خلال المرحلة المقبلة، عبر تقليل مشاركاته الغنائية وتنظيم جدول حفلاته بما يتوافق مع ظروفه الخاصة، مع التأكيد على استمرار حضوره في المناسبات الوطنية باعتبارها أولوية ثابتة، نافياً بذلك ما تردد أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزاله.

وفي بيان رسمي نُشر عبر الحساب المعتمد لإدارة أعمال محمد عبده، أوضح المكتب أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركات فنية أكثر انتقائية وتنظيماً، بما يحقق التوازن بين نشاطه الغنائي واعتباراته الشخصية والصحية.

البيان، الذي حمل توقيع مدير المكتب ونجله بدر محمد عبده، أشار إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية مدروسة تهدف إلى ضمان استمرارية عطائه الفني، دون الإخلال بالجوانب الأسرية أو المتطلبات الخاصة التي تفرض نفسها في هذه المرحلة من مسيرته الممتدة لعقود.

وشدد المكتب على أن هذه الخطوة لا تعني الابتعاد عن الساحة الفنية أو التوقف عن الغناء، وإنما تمثل عملية تنظيم وجدولة دقيقة للمشاركات، تتيح الظهور في نطاق محدود ومدروس، بما يحافظ على جودة الحضور الفني، ويمنح الفنان مساحة أوسع للاهتمام بصحته وحياته الخاصة.

ويعكس هذا التوجه حرص محمد عبده على إدارة مسيرته المهنية بمسؤولية، بعد سنوات طويلة من النشاط المكثف والحضور المتواصل في الحفلات والمهرجانات داخل المملكة وخارجها.