مخالفة لرجل سُرقت سيارته لأن اللصوص لم يضعوا حزام الأمان

أفاد زوجان تعرضا للسطو على منزلهما وسرقة سيارتهما أنهما فوجئا بغرامة قدرها 6258 دولار أسترالي ( 4,247 دولار أمريكي)، وذلك لأن أحد اللصوص في السيارة لم يرتدِ حزام الأمان.

وكانت ليلى وحميد، من جولد كوست الأسترالية، نائمين عندما اقتحم لصوص ملثمون منزلهما وسرقوا مقتنيات ثمينة قبل أن يلوذوا بالفرار بسيارتهما من نوع لكزس.

وبحسب تقارير محلية، كان اللصوص قد استولوا على أحد مفاتيح السيارة وحاولوا دخول غرفة نوم الزوجين لسرقة المزيد. وقال حميد لبرنامج "توداي": "كان مفتاح سيارة ليلى بحوزتهم عندما حاولوا دخول غرفة النوم للحصول على مفاتيح السيارات الأخرى".

وأضاف أن اللصوص استولوا على أغراض متفرقة، من بينها مكنسة كهربائية وحقيبة رياضية وأحذية، قبل أن يغادروا. وبعد أن أيقظه الضجيج، طاردهم حميد إلى الخارج واتصل بالشرطة. ويزعم أن الشرطة لم تصل، وأن المجموعة عادت بعد فترة وجيزة وعندها استولوا على سيارة اللكزس وفروا هاربين. وقال حميد إنه اتصل بالشرطة مرة ثانية، ورغم مرور ثلاثة أسابيع، لم يحضر الضباط إلى المنزل.

وبدلاً من ذلك، تلقى الزوجان إشعارًا من هيئة النقل يُفيد بتغريمهما 6258 دولارًا أستراليًا بعد أن رصدت كاميرا مرور سيارة الدفع الرباعي المسروقة وهي تُقاد بدون حزام أمان.

يُذكر أن موعد سداد المخالفة هو 3 مارس، مع التهديد بفرض رسوم إضافية في حال عدم السداد. وقال حميد: "مرّت ثلاثة أسابيع تقريبًا ولم تصل الشرطة بعد. وللأسف، تلقينا الآن مخالفة لعدم ارتداء اللص حزام الأمان".

وتقول العائلة إن هذه المحنة أثّرت عليهم بشدة، لا سيما على طفلتهم البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كانت حاضرة عندما عاد اللصوص لسرقة السيارة. وقال حميد إنهم اصطحبوها إلى طبيب نفسي مرتين على أمل تجنب صدمة نفسية طويلة الأمد.

في هذه الأثناء، لا يزال المشتبه بهم طلقاء.

وأضاف حميد: "هناك كاميرات مراقبة على طول الطرق السريعة في جولد كوست. كيف يُعقل أن تُغرّمنا هذه الكاميرات، بينما تعجز عن تسجيل أرقام لوحات السيارات ومنع اللصوص من قيادتها؟"