إيطالي يدرب كلبه على إلقاء القمامة المخالفة والكاميرات تفضحه

أفادت الشرطة البلدية في كاتانيا، صقلية، أن رجلاً درّب كلبه على إلقاء أكياس القمامة على جانب الطريق في محاولة للتحايل على كاميرات المراقبة المثبتة لمكافحة إلقاء النفايات بشكل غير قانوني.

ونُشرت تفاصيل الحادثة في منشور على صفحة مدينة كاتانيا الرسمية على فيسبوك. وأرفقت الشرطة مقطع فيديو للكلب، مع تعليق مفاده أن "الإبداع لا يُمكن أن يكون ذريعةً للسلوك غير الحضاري". ويُظهر المقطع كلباً صغيراً يهرول على طول شارع فيا بولاكارا في حي سان جورجيو بكاتانيا، حاملاً كيساً من القمامة في فمه، قبل أن يُلقيه بدقة على جانب الطريق.

وقالت السلطات إن المشهد لا يدع مجالاً للشك: فقد تم تدريب الكلب لحماية صاحبه من التصوير أثناء إلقاء القمامة بشكل غير قانوني. وأضافت" كان هذا السلوك "مُخادعًا بقدر ما هو خاطئ إذ لوّث المدينة وحاول التحايل على القوانين باستغلال حيوان أليف غير واعٍ. "

كما أُفيد بأنه تم التعرف على الرجل وتغريمه.

ويُعدّ التخلص غير القانوني من النفايات مشكلة مستمرة في إيطاليا، لا سيما في الجنوب، مما يُكبّد البيئة والاقتصاد خسائر فادحة. ففي عام 2023، سُجّلت أكثر من 9300 مخالفة متعلقة بالنفايات بزيادة قدرها 66% عن العام السابق.

واستجابةً لذلك، تُكثّف البلديات نشر كاميرات المراقبة، و"فخاخ الكاميرات" المُصممة على غرار كاميرات مراقبة الحياة البرية، وأنظمة المراقبة الذكية للحد من التخلص غير القانوني من النفايات وإساءة استخدام نقاط إعادة التدوير.