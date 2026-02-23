5 نصـــائــــح لا غنى عنها للحامل في رمضان

يعد الحمل مرحلة حساسة تتغير فيها احتياجات جسم المرأة الغذائية والهرمونية، لذلك قد يتطلب التزامها بالصيام الاستشارة الطبية أولاً، ثم الالتزام بالعديد من النصائح الطبية، بسبب امتناعها عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة.

وقالت الاستشارية في الأمراض النسائية في «ميدكير»، الدكتورة كندة العاني، إنه من المنظور الطبي، تُعدّ فترة الحمل حالة فسيولوجية خاصة، تزداد فيها احتياجات الأم للغذاء والسوائل، دعماً لصحتها ولضمان نمو الجنين السليم، لذا لابد من التزام الحوامل الراغبات في الصيام بمجموعة من النصائح المهمة لصحتهن وصحة الجنين.