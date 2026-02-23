رحيل أيقونة موسيقى السالسا ويلي كولون

توفي ويلي كولون، أيقونة موسيقى السالسا، أول من أمس، عن 75 عاماً، وفق ما أفادت عائلته ومدير أعماله.

وولد كولون، المعروف بشكل أساسي كعازف ترومبون، لكنه كان أيضاً قائد فرقة ومنتجاً موسيقياً، في برونكس بنيويورك، واشتهر بمزجه الموسيقى البورتوريكية التي ورثها عن والديه وأجداده مع موسيقى الجاز في مدينته.

وكان كولون يعزف في فرقته الخاصة في سن الـ15، وأصدر ألبوماً عندما كان يبلغ 17 عاماً. وواصل تسجيل أغانٍ ناجحة مع المغني البورتوريكي هيكتور لافوي في الستينات والسبعينات. وتناولت أغنية «سييمبرا» التي صدرت عام 1978 بمشاركة المغني روبن بليدز، قضايا اجتماعية تواجهها الجالية اللاتينية في الولايات المتحدة.