كنّة الإمام الشعراوي: السيارة المعروضة للبيع ليست سيارته

نفت عائلة الداعية المصري الراحل محمد الشعراوي الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل وبعض المنصات، عن قيام أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية المصرية بعرض سيارة الإمام الشعراوي للبيع، مشيرة أن هذه الأخبار أثارت استياء العائلة والكثير من محبيه.

وأوضحت نورا أحمد زوجة حفيد الشيخ الشعراوي، حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدة بتصريحات إعلامية، أن السيارة المعروضة للبيع بمحافظة المنوفية لا تخص إمام الدعاة، بل كان يمتلكها نجله عبدالرحيم، وكان قد اشتراها من ماله الخاص، ولم يرثها عن والده، وقام ببيعها قبل فترة طويلة بمبلغ ٨٠ ألف جنيه.

وأضافت أن سيارة الشيخ الشعراوي تراث لا يمكن التفريط فيه، ولا زالت موجودة لدى الأسرة حتى الآن، وهي حسب وصفها "لا يمكن بيعها بأي حال من الأحوال، لأنها لا تقدر بثمن".