مراهق أمريكي يقتل صديقه بطلقة نارية بسبب قطعة شيبس

أُلقي القبض على ليماركيس داردن جونيور، البالغ من العمر 18 عامًا، ووُجهت إليه تهمة قتل صديقه المقرب جارفيس ديفيس 19 عامًا بعد مشادة كلامية حول مشاركة بطاطس مقلية.

ويواجه المراهق السجن بعد أن أطلق النار على رأس صديقه المقرب عندما رفض الأخير إعطاءه إحدى رقائق البطاطس المقلية من مطعم دجاج في تايلر، تكساس.

وأخبر شهود عيان الشرطة أن مجموعة الأصدقاء، بمن فيهم صديقة جارفيس، كانوا قد عادوا للتو إلى شقة في فورت وورث بعد تناول الطعام من مطعم وينغ ستوب القريب عندما تحولت المشادة إلى جريمة قتل.

وتزعم الشرطة أن داردن أخرج مسدسًا وأطلق النار على رأس ديفيس بعد أن رفض الأخير مشاركة بطاطسه المقلية. وتوفي ديفيس لاحقًا في المستشفى. وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة تارانت أن سبب الوفاة هو إصابة بطلق ناري في الرأس.

وقالت شيريكا كينيدي، والدة ديفيس، إنها تشعر الآن بفقدان جزء من عائلتها بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت في 28 يناير. وقالت لقناة فوكس نيوز: "إنه أمر عبثي للغاية. لماذا؟"

وأضافت: "كان ابني الصغير يعتقد أنه صديقه حقًا. لم يكن يتوقع أن يطلق عليه النار. ظن الجميع أنه يمزح بشأن البطاطس المقلية. كانت صديقة ابني بجانبه في ذلك الوقت، وسمعت صوت تحطم زجاج، ثم صوت طلق ناري، ثم صوت تحطم زجاج آخر."

ووُجهت إلى داردن رسميًا تهمة القتل بموجب قانون ولاية تكساس، وهو محتجز في سجن مقاطعة تارانت بانتظار تحديد موعد للمحاكمة.ولم يكن لدى محاميه أي تعليق جاهز عند تواصل قناة فوكس 4 معه.