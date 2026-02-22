رجل يستعيد خاتماً فقده قبل 44 عاماً خلال رحلة شاطئية

استعاد رجل من ولاية ميسيسيبي خاتم تخرجه الذي فقده خلال رحلة إلى الشاطئ عام 1982، بعد 44 عامًا.

وقال دارين لادنر إنه فقد خاتم تخرجه من مدرسة باس كريستيان الثانوية أثناء حضوره حفلة على شاطئ باس كريستيان مع بعض الأصدقاء خلال سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية. وكتب لادنر على وسائل التواصل الاجتماعي: "بحثت عنه مرارًا وتكرارًا، لكنني لم أجده".

وأضاف لادنر أنه عاد إلى الشاطئ برفقة مساعد مدير المدرسة الذي عرض البحث عنه بجهاز الكشف عن المعادن، لكن دون جدوى.

ولكن لادنر تلقى رسالة على فيسبوك في وقت سابق من هذا الأسبوع من سامي جويل، الذي أخبره أنه عثر على الخاتم أثناء بحثه عن الكنوز بجهاز الكشف عن المعادن على الشاطئ.

وقال لادنر لقناة WLOX-TV: "عندما وصلتني الرسالة صباح الاثنين، شعرت بسعادة غامرة، لم أصدق ذلك، فقد مرّت 44 عامًا وقد دهشت عندما علمت أن الخاتم وُجد في نفس المكان الذي فقدته فيه.

وقال لادنر: "منذ أن فقدته، وكان ذلك على الأرجح بين يناير ومايو من عام 1982، وحتى الآن، شهدنا سبعة أعاصير وخمس عواصف استوائية. لذا فقد تحمل هذا الخاتم الكثير، ناهيك عن المعدات الثقيلة التي كانت تتحرك على طول الشاطئ." وأضاف أن الخاتم في حالة ممتازة، باستثناء خدش صغير.