دعوى من زبون ضد مطعم وجبات سريعة بعد تعرضه للصعق ورذاذ الفلفل والتقييد

ادّعى رجل من ناشفيل، كان يحاول طلب طبق طعام في أحد فروع مطعم وافل هاوس، أنه تعرّض للرش برذاذ الفلفل في وجهه، ثمّ أُسقط أرضًا بمسدس صاعق، وقُيّد بأربطة بلاستيكية بعد مشادة كلامية مع الطاهي خرجت عن السيطرة.

وقال غريغوري لين هول، البالغ من العمر 62 عامًا، إنه تعرّض للاعتداء من قبل حارس أمن يرتدي زيّ مكافحة الشغب، بعد أن تدخّل في نقاش بين الطاهي ونادلة تبيّن لاحقًا أنها زوجة الطاهي، وذلك وفقًا لصحيفة الإندبندنت. وفي شكواه، وصف هول، الذي نُقل إلى المستشفى بعد المشادة، تصرّفات حارس الأمن بأنها "غير مبررة ومفرطة وخبيثة"، مدّعيًا أنه "سعى إلى إحراجه وإذلاله".

وردّ محامو سلسلة مطاعم وافل هاوس، في ردٍّ قُدِّم للمحكمة يوم الثلاثاء، مُدّعين أن الزبون ساهم بشكلٍ كبير في الموقف.وجاء في الردّ أنه "كان وقحًا ومسيئًا لموظفي المطعم، وطُلب منه مغادرة المكان، لكنه رفض. واستمرّ في الجدال بعنف مع حارس الأمن، وتجاهل أوامر متكررة بمغادرة المكان، ما استدعى استخدام القوة غير المميتة لإخراجه".

واكتسبت سلسلة مطاعم وافل هاوس، المفتوحة على مدار الساعة، سمعة سيئة لكونها مكانًا تكثر فيه المشاجرات، وفي العام الماضي فقط، تعرّض أحد الزبائن للضرب المبرح من قبل جميع موظفي وافل هاوس بعد أن حاول لكم طاهٍ ظنّ أنه مسؤول عن حرق قطع البطاطا المقلية الخاصة به، وفقًا للتقارير. وقال أحد العاملين السابقين في المطعم لصحيفة الإندبندنت في مقابلة عام 2023: "ربما قمت بتنظيف الدماء من كل سطح في وافل هاوس".

وتعود شكوى هول ضد هذه السلسلة الشهيرة إلى ليلة 4 مايو 2024، عندما وصل قبيل منتصف الليل إلى أحد الفروع وتضيف الشكوى: "دخل السيد هول المطعم لطلب الطعام، فبدأ الطاهي بالصراخ بألفاظ نابية، وأمره بالخروج والتوجه إلى النافذة لطلب طعامه". توجه [هول] إلى النافذة لطلب طعامه، فجاءت موظفة مطعم وافل هاوس لأخذ طلبه، ولكن قبل أن تتمكن من ذلك، بدأ الطاهي بتوجيه ألفاظ نابية لهول وللموظفة، قائلاً لها: "ارجعي إلى هناك".

فأُصيب هول "بالذهول من أسلوب الطاهي المهين وعدم احترامه لزميلته"، فسأل الطاهي عن سبب حديثه مع النادلة بهذه الطريقة. وجاء في الشكوى أن الطاهي رد قائلاً: "هذه زوجتي اللعينة، لا يحق لك أن تملي عليّ كيف أتحدث معها". وتتابع الشكوى أن هول، الذي كان لا يزال "مرتبكًا بشأن ما حدث"، "قرر التقاط صورة داخل المطعم للاحتفاظ بالمعلومات تحسبًا لأي طارئ ". وبعد التقاط الصورة، واجه حارس أمن يرتدي الزي الرسمي هول وطلب منه المغادرة. قال هول إنه سيبقى حتى يجهز طعامه، مما دفع حارس الأمن إلى الذهاب إلى شاحنته وارتداء معدات مكافحة الشغب، ثم عاد ومعه رذاذ الفلفل، ورشه في وجه هول. وبينما كان هول يحاول التراجع، لحق به حارس الأمن إلى الخارج واستخدم مسدس صعق كهربائيًا، مما تسبب له بألم شديد وعدم راحة.

وتؤكد الشكوى أن "الألم والكهرباء، بالإضافة إلى رذاذ الدب الذي أصاب عينيه، تسببا في سقوط السيد هول أرضًا متألمًا". بعدها وضع حارس الأمن ركبته على ظهر هال وسحب ذراعيه خلف ظهره، ثم ربط يديه بأربطة بلاستيكية. ونُقل هال بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مترو العام، وفقًا للشكوى.

ويطالب هول الآن بتعويضات قدرها 150 ألف دولار، وتعويضات عقابية قدرها 150 ألف دولار، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وتكاليف المحكمة.