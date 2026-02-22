اتهام متسابق سابق في «أمريكان أيدول» بقتل زوجته وتزييف مسرح الجريمة

اعتقلت السلطات في ولاية أوهايو متسابقاً سابقاً في برنامج «أمريكان أيدول» ووجهت إليه تهمة إطلاق النار على زوجته وقتلها وتزييف مسرح الجريمة لتضليل المحققين.

ودفع كالب فلين (39 عاماً) ببراءته يوم الجمعة من تهم القتل والاعتداء والتلاعب بالأدلة.

وقال للقاضي صمويل هوفمان في فيديو لاستدعائه من السجن: «أريد فقط رعاية بناتيّ. أنا لا أشكل خطراً».

وحدد القاضي كفالته بمبلغ مليوني دولار.

وعثر على آشلي فلين، 37 عاماً، ميتة الاثنين الماضي بعد أن تلقى الضباط بلاغاً عن سطو وإطلاق نار في منزل بمدينة تيب سيتي، وفقاً لبيان صحفي صادر عن شرطة تيب سيتي. وكان زوجها وطفلاهما داخل المنزل عندما وصل الضباط.

وفي مكالمة طوارئ (911) نشرتها السلطات، أخبر كالب فلين المذعور موظف الاستقبال أن شخصاً ما اقتحم منزله وقتل زوجته. ويقول إنها أصيبت بطلقات نارية متعددة في الرأس، وإنه لا يعرف ما إذا كان الدخيل لا يزال هناك.

ويقول: «هناك دماء في كل مكان، يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي».

وذكر محاميه، باتريك موليجان، في بيان السبت الماضي، أنه وفلين «محبطان وقلقان بشأن الجدول الزمني القصير والاندفاع الظاهري لإصدار الأحكام في هذه القضية». واعتقلت الشرطة فلين الخميس.

وأضاف البيان: «عندما تنفد خيوط الحكومة أو لا تستطيع تطوير خيوط وتبحث عن الزوج الباقي على قيد الحياة في مثل هذه الحالات، تزداد فرصة الإدانة الخاطئة».

ودافع رئيس شرطة تيب سيتي جريج أدكينز عن التحقيق، قائلاً إنه «لم يتحرك بسرعة».

وأضاف: «بدلاً من ذلك، تقدم التحقيق بالوتيرة التي فرضتها عملية استقصائية دقيقة ومتعمدة».