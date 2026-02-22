"طبق طائر" في سماء المكسيك يثير الجدل

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة تفاعل واسعة بعد توثيقه ظهور جسم مجهول في أجواء مدينة غوادالاخارا المكسيكية.

ووفق المعلومات المتداولة، التُقطت المشاهد فوق المدينة، حيث بدا الجسم في السماء بشكل دائري لافت. ويُظهر التسجيل محاولة المصور تكبير الصورة لإبراز تفاصيل الجسم الذي ظهر شبيهاً بما يُعرف في أفلام الخيال العلمي بـ"الطبق الطائر".

وتحظى المكسيك بسمعة واسعة بين هواة رصد الأجسام الطائرة المجهولة، إذ تشهد بين الحين والآخر تداول تسجيلات مماثلة تثير نقاشات وتساؤلات حول طبيعة هذه الظواهر.