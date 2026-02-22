أستاذ بجامعة نيويورك يثير الجدل بوصفه "الحليب كامل الدسم" رمزاً للعنصرية

احتج أستاذ جامعي أميركي ذو توجهات يسارية، ضد المساعي الحزبية المشتركة في الولايات المتحدة لإعادة الحليب كامل الدسم إلى قوائم الطعام المدرسية، حيث وصفها بأنها "مليئة بالمعاني العرقية السرية، وتفوح منها رسائل التعصب الأعمى".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، شنّ "آرثر كابلان"، أستاذ أخلاقيات علم الأحياء بجامعة نيويورك، هجوماً على التشريع الفيدرالي الأخير – قانون "الحليب كامل الدسم لأطفال أصحاء"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 14 يناير – مدعياً أن الحليب أصبح رمزاً للمنتمين إلى تيار تفوق العرق الأبيض.

وكتب كابلان في مدونة "أخلاقيات علم الأحياء اليوم" (Bioethics Today): "كان النازيون مغرمين بالحليب كامل الدسم أيضاً". وأضاف: "يساورني الشك.. شرب الحليب أمر مسيس. لقد لعب شرب الحليب الأبيض كامل الدسم دوراً كبيراً في التفكير العنصري واليميني المتطرف. ففي أميركا، كان شرب الحليب لسنوات جزءاً من رسائل اليمين البديل والقوميين البيض في التغريدات والمنشورات الساخرة ومقاطع الفيديو".

لكن سرعان ما سُحقت جهود كابلان لنقل "معركة اليسار" ضد التقاليد الأميركية إلى قسم منتجات الألبان، وذلك تحت وطأة ردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة.

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم وزارة الزراعة الأميركية لصحيفة "ذا بوست" قائلاً: "تتخذ حكومتنا خطوات جريئة لتعزيز التغذية المدرسية، بما في ذلك هذا القانون الذي سيعيد الحليب إلى كافيتريات المدارس"، مؤكداً أن "الإيحاء بغير ذلك هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة".

وعلى الرغم من ذلك، أصرّ كابلان على أن القدرة على تجرع الحليب كامل الدسم قد أصبحت علامة على القوة والصحة الجينية، وتُستخدم للسخرية من غير البيض. وكتب في هجومه اللاذع عبر المدونة: "صور الأشخاص البيض وهم يتجرعون الحليب شائعة على المواقع العنصرية، مصحوبة بعبارات مثل: 'إذا لم تكن قادراً على شرب الحليب، فعليك العودة من حيث أتيت'".

"هراء تام".. هكذا رد زميله خبير أخلاقيات علم الأحياء، ويسلي جي سميث، منتقداً بشدة هذه الادعاءات.

وكتب سميث بسخرية لاذعة في مقال لمجلة "ناشونال ريفيو": "أحد ضيوف الشرف في حفل التوقيع بالمكتب البيضاوي على هذا القانون – والذي أشار إليه كابلان عرضاً – كان ذلك 'المتعصب الأبيض البارز' الدكتور بن كارسون (مسؤول أميركي من أصول أفريقية)". وتابع سخريته قائلاً: "كما كان من أوائل الرعاة للقانون السناتور جون فيترمان، 'المتعاطف الشهير' مع جماعة الكو كلوكس كلان".

وختم سميث رده قائلاً: "بكل جدية، هذا غباء. في بعض الأحيان، الحليب كامل الدسم هو مجرد حليب كامل الدسم، لا أكثر".