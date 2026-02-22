«فخر الدلتا».. في أزمة

يبدو أن الجدل حول المسلسلات الرمضانية بدأ مبكراً، إذ حذفت الشركة المنتجة للمسلسل الكوميدي «فخر الدلتا» اسم أحد مؤلفي العمل من التتر، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن اتهامات له بالتحرش.

وقالت أسرة المسلسل في بيان إنها تابعت باهتمام ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن عضو في فريق الكتابة، مشددة على أنها تتعامل مع مثل هذه الاتهامات بمنتهى الجدية والمسؤولية. وأضافت أنه تقرر إزالة اسم المذكور من تتر المسلسل بشكل مؤقت، إلى حين التحقق من صحة ما يتم تداوله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق، حسبما نقلت تقارير إعلامية مصرية.