بعد قرن على اندثارها.. سلاحف عملاقة تعود إلى «غالاباغوس»       

أعلنت وزارة البيئة في الإكوادور، أول من أمس، أن علماء وحراساً للغابات وضعوا 150 سلحفاة عملاقة في جزيرة فلوريانا في أرخبيل غالاباغوس، بعدما اندثرت من هناك قبل أكثر من قرن. وسار حراس الغابات سبعة كيلومترات عبر «أراضٍ بركانية ومناطق صعبة لنقل السلاحف مع التأكد من أنها تأقلمت»، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

ونُقلت السلاحف إلى موطنها الطبيعي، بعدما كانت تعيش في مركز في حديقة وطنية في غالاباغوس.

وتقع جزر غالاباغوس على بعد 1000 كيلومتر قبالة سواحل الإكوادور، وفيها حياة نباتية وبريّة فريدة من نوعها في العالم.

وفي هذه الجزر، توصّل عالم الأحياء تشارلز داروين لنظريته عن تطوّر الأنواع في القرن الـ19.