«منصة» تواصل الترويج للكتاب الإماراتي

بهدف مواصلة توسيع دائرة انتشار الكتاب الإماراتي، سجّلت شركة منصة للتوزيع خلال مطلع العام الجاري حضوراً في معارض عدة، من مهرجان الظفرة للكتاب، إلى معرضي القاهرة الدولي للكتاب، ودمشق الدولي للكتاب، إذ قدّمت أكثر من 1270 عنواناً تعكس ثراء وتنوّع الإنتاج الإبداعي في دولة الإمارات.

وشهد معرض القاهرة للكتاب 2026، الذي اختتم في مركز مصر للمعارض الدولية في الثالث من الشهر الجاري، مشاركة إماراتية نوعية تمثلت في عرض 482 عنواناً بمشاركة 102 دار نشر، وإجمالي 2250 كتاباً.

أما في معرض دمشق الدولي للكتاب، الذي أُقيم في الفترة من الخامس إلى 16 الجاري، فقدّمت «منصة للتوزيع» إصدارات متنوعة من 49 دار نشر إماراتية، ضمن 386 عنواناً، شملت مجالات الأدب والثقافة والعلوم وكتب الأطفال، بإجمالي 1479 كتاباً.

وأكّد مدير عام «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، أن المشاركة في ثلاثة من أبرز الأحداث الثقافية المحلية والإقليمية تأتي في إطار حرص الشركة على إبراز الأدب الإماراتي، وتعزيز مكانته في الفعاليات الثقافية الوطنية، وتعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات والدول الشقيقة، فضلاً عن توسيع نطاق وصول الناشرين المحليين إلى المثقفين والقرّاء في الوطن العربي والعالم. وقال: «نؤمن بأن الكتاب هو بوابة للمعرفة، وجسر للتواصل بين الثقافات. لذا، نحرص على أن تكون إصداراتنا حاضرة بقوة في محافل ثقافية بارزة مثل الظفرة والقاهرة ودمشق، إذ يتيح لنا التفاعل مع الجمهور العربي في مثل هذه الفعاليات فرصة اكتشاف احتياجات القراء وتلبية تطلعاتهم. وعبر هذا الحضور النشط، نطمح إلى فتح آفاق جديدة أمام الناشرين، وترسيخ مكانة الكتاب الإماراتي الرائدة على خريطة الثقافة الإقليمية والدولية، إلى جانب المساهمة في بناء جيل مثقف، يعتزّ بهويته، وينفتح على تجارب الآخرين، بما يعكس رسالة دولة الإمارات وتطلعاتها نحو المستقبل».