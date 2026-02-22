نجوم غائبون عن مسلسلات رمضان.. ضحايا ضيق الوقت والعثرات الإنتاجية

شهدت الأيام الأخيرة قبل انطلاق الموسم الدرامي لرمضان هذا العام خروج عدد من النجوم من السباق، وتأجيل أعمالهم رغم إعلانهم من قبل عن عرضها خلال الشهر الكريم. ومع تعدد أسباب التأجيل، إلا أن ضيق الوقت والعثرات الإنتاجية الفنية كانا من الأسباب الأكثر تكراراً.

من أبرز «المنسحبين» هذا العام النجم كريم عبدالعزيز، بعد أن أشارت تقارير إلى تعاقده على بطولة مسلسل جديد يجسد خلاله شخصية رجل صعيدي، ليعرض في رمضان هذا العام، ويجمعه بالسيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، بعد أن قدموا معاً مسلسل «الحشاشين» الذي عُرض في رمضان 2024، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عند عرضه.

أيضاً خرجت النجمة يسرا من موسم رمضان الجاري، للموسم الثالث على التوالي، بعد الإعلان عن تأجيل مسلسل «حرم السفير» الذي كان من المقرر أن تشارك به بعد أن قدمت «1000 حمدالله على السلامة» في 2023. وسبق الإعلان عن تأجيل «حرم السفير» اعتذار المخرج رامي إمام، وإسناد العمل للمخرج عبدالعزيز النجار. وأرجعت بعض التقارير ذلك إلى ضيق الوقت، وعدم استكمال التحضيرات.

كذلك تغيب الفنانة غادة عبدالرازق عن رمضان هذا العام، بعد أن كان من المقرر أن تشارك من خلال مسلسل «عاليا». وأعلنت عن توقف العمل وانسحابها منه، نظراً لبعض المخالفات التي ارتكبتها الشركة المنتجة، بحسب البيان الرسمي الذي صدر عن محاميها.

كذلك أعلنت الفنانة مي عزالدين عن خروج مسلسلها «قبل وبعد» من السباق الرمضاني، نظراً لضيق الوقت، وعدم اكتمال كتابة العمل الذي يؤلفه محمد سليمان عبدالمالك ويخرجه مرقس عادل، لتقرر الشركة المنتجة تأجيل العمل للعام المقبل.

وبعد أن أعلن عن مشاركة الفنان محمد هنيدي في سباق رمضان هذا العام من خلال مسلسل «عابدين»، الذي تغيّر اسمه بعد ذلك إلى «عم قنديل»، ويتعاون فيه مع المؤلف يوسف معاطي، عادت الشركة المنتجة لإصدار بيان رسمي تكشف فيه عن تأجيل المسلسل لموسم 2027، مرجعة ذلك إلى أن المشروع واجه تعثرات بسبب عدم اكتمال فريق العمل. واتجه هنيدي لتقديم مسلسل إذاعي عنوانه «أخطر خطير».

وخرج الفنان محمد رجب، بعد أن بدأ التحضير لمسلسل «قطر صغنطوط»، ولكن توقف العمل نتيجة لأسباب تخص الإنتاج.

وأعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026، بعد خروج مسلسل «ممكن» من السباق لأسباب إنتاجية وفنية. وذكرت الشركة المنتجة في بيان لها أنه «نظراً لأن مسلسل (ممكن) من بطولة نادين نسيب نجيم وظافر العابدين، ونخبة من الممثلين، يتطلب فترة إنتاجية أطول لاستكمال التصوير وكب التفاصيل الفنية، تقرر تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان المبارك 2026، حرصاً على الجودة التي يستحقها العمل والجمهور على حد سواء».

كذلك تأجل مسلسل «كذبة سودا» الذي تشارك في بطولته الفنانة سيرين عبدالنور، ومن المتوقع أن يعرض خارج الموسم الرمضاني في وقت لاحق. وأرجعت الشركة المنتجة التأجيل لاستكمال التحضيرات التقنية والفنية بعيداً عن ضغط الموسم الرمضاني.

حظ الأب والابن

الفنان خالد النبوي أيضاً كان من بين المنسحبين من موسم رمضان 2026، في ظل الإعلان عن تأجيل عرض مسلسل «طاهر المصري»، الذي كتبه أمين جمال ويخرجه أحمد خالد، نتيجة لأسباب فنية مرتبطة باختيار فريق العمل، حيث تتطلب الأدوار بعض الإمكانات والقدرات الخاصة لدى الأبطال المشاركين، ما حال دون استكمال المشروع.

ولم يكن حظ الفنان نور النبوي بأفضل من حظ والده، حيث يغيب عن الموسم بعد تأجيل مسلسل «الحب لعبة» حتى يخرج بصورة جيدة، وحتى يتم الانتهاء من كتابة السيناريو بشكل كامل، على أن يتم تحديد موعد عرضه لاحقاً.

