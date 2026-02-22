طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة

توصل فريق من العلماء في كوريا الجنوبية إلى أن تثبيط بروتين محدد داخل الخلايا يمكن أن يبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة «أبحاث الأحماض النووية»، أن تعطيل جين يسمى «NSMF»، مسؤول عن إنتاج بروتين يساعد الخلايا السرطانية على التكيف مع الانقسام السريع، يؤدي إلى ما وصفوه بـ«شيخوخة خلوية لا رجعة فيها» في الأورام.

وتنقسم الخلايا السرطانية عادة بسرعة، حيث يحفز بروتين «NSMF» تلف الحمض النووي وظهور طفرات جديدة، لكن إيقاف عمل الجين في التجارب المخبرية وعلى الفئران، أدى إلى تباطؤ نمو الورم أو توقفه تماماً.

ويعتقد العلماء أن النتائج تمثل خطوة واعدة نحو تطوير علاجات جديدة تزيد من فرص النجاة.

وتأتي النتائج في وقت يشهد فيه سرطان القولون والمستقيم ارتفاعاً حاداً بين الشباب، ويعاني كثيرون أعراضاً خفيفة غالباً ما يتم تجاهلها أو تشخيصها بشكل خاطئ.