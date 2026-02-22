«ما وراء القصيدة» تستهل المجلس الرمضاني لـ «الشارقة للصحافة»

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ15 من المجلس الرمضاني بتنظيم من نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في منطقة الجادة بالشارقة، والتي تستمر حتى 26 الجاري.

ويستهل المجلس برنامجه بجلسة أدبية عنوانها «ما وراء القصيدة: قصص غائبة شكّلت نصوصاً شعرية»، يستضيف خلالها الشاعر وصانع المحتوى عبدالله العنزي «أبوأصيل»، ويديرها الإعلامي حامد بن محمدي، وتتوقف الجلسة عند المنطقة التي تسبق الكتابة، حيث لا يكون الشعر نصاً مكتملاً بعد، بل تجربة إنسانية حيّة. وفي حوار أدبي يستعرض «أبوأصيل» أشهر القصائد في تاريخ الشعر العربي، والقصص الكامنة خلف هذه النصوص، ويناقش التجارب والأسئلة واللحظات التي لم تُكتب كما هي، لكنها شكّلت جوهر اللغة، ومهدت الطريق إلى النص الشعري، لتفتح الجلسة نافذة أعمق للنقاش حول العلاقة بين النص وسياقه الإنساني، والمسافة بين ما نعيشه وما نكتبه.

كما تصاحب الجلسات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات الموجهة للجمهور، بما يتيح للحضور فرصة التفاعل والمشاركة والفوز بجوائز قيمة، في أجواء تجمع بين الفائدة والمعرفة، وتعزز تقديم تجربة مجتمعية ثرية.

ويأتي المجلس الرمضاني في موسمه الـ15 ليواصل دوره في تعزيز النقاش الثقافي عبر طرح أهم الموضوعات التي تواكب اهتمامات الجمهور، حيث يتضمن البرنامج جلسات تتناول محاور حيوية في الصحة وجودة الحياة، وتطوير الذات، والسفر، بمشاركة مختصين وذوي خبرة مؤثرين في هذه المجالات.

ويؤكد نادي الشارقة للصحافة من خلال المجلس الرمضاني التزامه بترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز الحراك المعرفي، عبر منصّة سنوية تجمع بين الفكر والتجارب الإنسانية، وتسهم في بناء وعي مستدام قائم على التواصل المجتمعي البناء.

. الشاعر وصانع المحتوى عبدالله العنزي «أبوأصيل» ضيف جلسة اليوم.