بنما: العثور على قبر أثري في موقع إل كانو

عثر علماء آثار في بنما على قبر يقدّر عمره بنحو 1000 عام، دُفنت فيه إلى جانب البقايا البشرية قطع ذهبية وفخاريات.

وسُجّل الاكتشاف في موقع إل كانو في منطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى جنوب غرب مدينة بنما.

وسبق أن عثر علماء الآثار على بقايا تعود لما قبل حقبة الاستعمار الأوروبي التي بدأت في القرن الـ16.

أما في هذا الاكتشاف الجديد، فعُثر على البقايا العظمية محاطة بمقتنيات ذهبية وفخار مزخرف بنقوش، ما يشير إلى أن الراقدين في القبر كانوا من النخبة الاجتماعية، بحسب ما شرحت المسؤولة عن فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس، أول من أمس.

وقالت الباحثة إن البقايا التي كانت مدفونة مع الذهب تعود إلى الشخص الأعلى مرتبة في المجموعة.

وعثر على رفات هذا الشخص مع سوارين وقرطين وقلادة صدرية مزينة بالخفافيش والتماسيح.