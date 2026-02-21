طفل هندي عمره 8 سنوات .. أصغر متحدث رئيسي في قمة الذكاء الاصطناعي

تتواصل قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في نيودلهي بجذب الاهتمام الإعلامي يوميا، لكن أبرز الأحداث التي لفتت الأنظار هو ظهور رانوير ساشديفا، الفتى البالغ من العمر 8 سنوات، كأصغر متحدث رئيسي في القمة، وهو الذي يُعتبر طفلاً عبقرياً.

سيتحدث رانوير عن تجربته الخاصة مع نموذج ذكاء اصطناعي هندي، كما سيتطرق إلى كيفية مساهمته بأعماله في الناتج المحلي الإجمالي للهند.

وقال لوكالة ANI: "أنا هنا كأصغر متحدث رئيسي في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند. أتحدث عن ربط الفلسفات الهندية القديمة بالتقنيات الحديثة، وعن أساليب الدول الأخرى في بناء الذكاء الاصطناعي، وأشارك نموذج الذكاء الاصطناعي الهندي الذي طُرح حديثًا وكيف أساهم في الناتج المحلي الإجمالي للهند وتعزيز الثقافة الرقمية للذكاء الاصطناعي"، وفقا لـ timesnownews.

وتهدف القمة إلى جمع قادة العالم وخبراء الصناعة والمبتكرين لمناقشة إمكانيات الذكاء الاصطناعي في التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على التزام الهند بالريادة في تقنيات وبنية الذكاء الاصطناعي.

خبرة دولية مبكرة

وليست هذه المرة الأولى التي يخاطب فيها رانوير العالم على منصة دولية، فقد دُعي كأصغر متحدث رئيسي في قمة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل الخير في جنيف عام 2025، عندما كان عمره 7 سنوات فقط.

وخاطب أكثر من 10,000 مشارك من 180 دولة، و53 منظمة شريكة للأمم المتحدة، وقادة عالميين في الذكاء الاصطناعي، متحدثا لمدة 20 دقيقة عن "وكلاء التغيير: رؤية طفل في السابعة عن جيل الذكاء الاصطناعي من أجل الخير".

وفي سويسرا، شارك رانوير المنصة مع جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل وجائزة تورينج والمُلقب بـ"عراب الذكاء الاصطناعي"، ومدير تنفيذي لشركة Salesforce، والمدير التقني لشركة Amazon، وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في Meta، وعدد من قادة الذكاء الاصطناعي في قائمة TIME 100 وصناع التغيير العالميين.

وذكرت مدرسة Ardee على LinkedIn: "تحدث رانوير بحماس عن كيف أن جيله، جيل الذكاء الاصطناعي، هم صناع التغيير، وكيف يحوّل الذكاء الاصطناعي حياة البشر في الرعاية الصحية: من الحلول البيونيّة والهياكل الخارجية، إلى الأجهزة المساعدة لمرضى ALS، داعيا إلى ديمقراطية هذه الحلول لسد الفجوة الرقمية".

إنجازات مبكرة

قبل ذلك، أصبح رانوير أصغر متحدث على منصة TEDx في سن السادسة، متحدثا عن التكنولوجيا والابتكار، وفي عام 2021، ابتكر نموذجا أوليا لصاروخ لدعم استكشاف ناسا للمريخ، ما أكسبه تقدير مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، وبحلول سن الخامسة، حصل على الميدالية الذهبية كأفضل مقدم عروض في تحدي القراءة العالمي لعام 2022.

كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في جلسة فردية، وأثار إعجابه لدرجة أن كوك دعاه لحضور مؤتمر المطورين العالمي 2023 في مقر Apple بكوبرتينو، ونشر تيم كوك صورة مع رانوير بتاريخ 20 أبريل 2023 أثناء افتتاح متجر Apple في ساكيت بالعاصمة، وكتب: "ياله من استقبال رائع، دلهي، شكرا لكم! نحن سعداء باستقبال عملائنا في أحدث متجر لنا Apple Saket".

وفي عام 2023، أصبح رانوير أصغر شخص يحصل على شهادة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي من IIT Delhi بعد ورشة صيفية في I-HUB Foundation for Robotics.