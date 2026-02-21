أخيراً .. مبابي يسجل في مدرسة لتعليم قيادة السيارة

قرر نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، إنهاء حالة الجدل حول عدم قيادته للسيارات ببدء إجراءات الحصول على رخصة القيادة في إسبانيا.

ووفقاً لما أورده موقع "ألكوركون أوي"، فقد شوهد النجم الفرنسي في "مدرسة لارا لتعليم القيادة" (Autoescuela Lara) الواقعة في شارع أوسلو بمدينة ألكوركون التابعة لمجتمع مدريد.

واعتبرت الخطوة مفاجأة سارة لسكان المدينة، حيث اختار مبابي مدرسة تحظى بتقييمات ممتازة وموثوقية عالية لمتابعة دروسه.

وعلى الرغم من كونه أحد أشهر رياضيي العالم، إلا أن مبابي انضم لقائمة النجوم الذين يمارسون حياتهم اليومية ببساطة في ألكوركون، مما عزز من مكانة المدينة كوجهة جاذبة للمشاهير.