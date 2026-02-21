العثور على "كنز" من الذهب داخل قبر عمره ألف عام

عثر علماء آثار في بنما على قبر يُقدر عمره بنحو ألف عام، يحتوي على بقايا بشرية ومقتنيات ذهبية وفخاريات، بحسب ما صرحت به المسؤولة عن فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس.

وسُجّل الاكتشاف في موقع إل كانو بمنطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة بنما، في إطار حفرية تتعلق بالمجتمعات التي سكنت المقاطعات الوسطى من بنما بين القرنين الثامن والحادي عشر.

وأظهرت البقايا العظمية المدفونة مع المقتنيات أن الشخص الراقد في القبر كان من النخبة الاجتماعية، إذ وُجد معه سواران وقرطان وقلادة صدرية مزينة بخفافيش وتماسيح، إضافة إلى فخار مزخرف بنقوش دقيقة.

وقالت مايو إن "الرفات التي كانت مدفونة مع الذهب تعود إلى الشخص الأعلى مرتبة في المجموعة"، مشيرة إلى أن القبر يعود لعمر يقدر بين 800 و1000 سنة، ويُظهر أن المجتمعات القديمة في المنطقة كانت تعتقد بأن الموت ليس نهاية الحياة بل انتقالاً إلى مرحلة أخرى يحافظ فيها على مكانة الفرد الاجتماعية.

وأكدت وزارة الثقافة البنمية أن هذا الاكتشاف يمثل "أهمية كبيرة لعلم الآثار في بنما ولدراسة المجتمعات ما قبل الإسبانية في أميركا الوسطى"، موضحة أن موقع إل كانو كان يُستخدم لدفن الموتى على مدى نحو 200 عام.