غادة عبد الرازق: خضعت للعلاج النفسي والمهدئات لمدة 20 سنة

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها خضعت للعلاج النفسي وتناول المهدئات لمدة تقارب الـ 20 عاماً.

وأكدت عبد الرازق خلال لقاء مع برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، أنها توقفت مؤخراً عن تناول أي أدوية نفسية بعد رحلة علاج طويلة، وأن أزمتها النفسية بدأت بسبب حادثة مأساوية غيّرت حياتها.

وقالت الفنانة المصرية: "كنت أتعاطى أدوية نفسية منذ حوالي 20 سنة، والسبب يرجع لحادثة مأساوية لا يمكن أن أنساها". شاهدت سيدة تسقط من عمارة شاهقة وترتطم بجوار سيارتها. قائلة بتأثر: "رأيتها بكل تفاصيلها.. كانت تحت سيارتي، رأيت حذاءها، ورأيتها مغطاة بالجرائد".

وأضافت أن المشهد المروع غيّرها، فتملكها الخوف، وخشيت الخروج من منزلها، : "كنت أخاف أخرج من البيت، وكان عندي إحساس إني ممكن أعمل زيها".

وقالت الفنانة المصرية أن الحادث (إلى جانب تقمص شخصيات صعبة) أدى إلى إصابتها بالوسواس القهري والاكتئاب وفقدان الأمان. ووصفت تلك المرحلة بأنها "أوحش حاجة في الدنيا".

وأكدت أنها تعافت وتوقفت عن العلاج النفسي، وأن التجربة القاسية أصبحت جزءاً من تاريخها، لكن أثر المشهد الصادم لا يزال محفوراً في ذاكرتها.

