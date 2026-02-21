هل حصل فعلاً على مليار جنيه ؟ .. أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل واسع حول الإعلان الجديد للنجم عمرو دياب، بعد تداول أرقام وُصفت بالخيالية حول أجره مقابل المشاركة في الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات في مصر، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرمضاني الحالي.

وتصدّر اسم "الهضبة" قوائم الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية، بعدما انتشرت منشورات تزعم حصوله على مليار جنيه مصري نظير ظهوره في الإعلان، الذي تميّز بمشاركة أبنائه الأربعة (نور وجانا وكنزي وعبد الله)، في أول ظهور إعلاني يجمعهم مع والدهم، وهو ما أضفى على العمل طابعاً عائلياً لافتاً جذب اهتمام الجمهور بشكل كبير.

وبينما تعامل البعض مع الرقم المتداول باعتباره دليلاً جديداً على المكانة الاستثنائية التي يحتلها عمرو دياب في سوق الإعلانات والغناء العربي، رأى آخرون أن المبلغ مبالغ فيه إلى حد بعيد، مشيرين إلى أن شركات الإعلان عادة لا تكشف رسمياً عن الأجور الحقيقية للنجوم، وأن ما يُتداول غالباً يكون تقديرات غير مؤكدة أو أرقاماً دعائية غير دقيقة.

وانقسمت آراء المتابعين بوضوح؛ فهناك من اعتبر أن دياب يستحق أي أجر يُعرض عليه نظراً لتاريخه الطويل وتأثيره المستمر على الساحة الفنية، وقدرته الدائمة على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لأي عمل يشارك فيه، سواء كان غنائياً أو إعلانياً.

في المقابل، رأى آخرون أن الحديث عن مليار جنيه يعكس حالة من "المبالغة الرقمية" التي أصبحت سمة متكررة في تداول أخبار أجور النجوم، خصوصاً في موسم رمضان الذي يشهد منافسة إعلانية شرسة.

ورغم استمرار الجدل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عمرو دياب أو الشركة المنتجة للإعلان بشأن الأجر المتداول، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات.

ويرى مراقبون أن الضجة نفسها تُعد مكسباً تسويقياً كبيراً للحملة، إذ ساهمت في مضاعفة انتشار الإعلان وتحويله إلى حديث الجمهور، وهو الهدف الذي تسعى إليه عادة الحملات الدعائية الكبرى خلال الموسم الرمضاني.