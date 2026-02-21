"بطريقة غريبة" .. كلب يكتشف إصابة زوجين بالسرطان

نسب زوجان أمريكيان الفضل لكلبهما في إنقاذ حياتهما بعد أن بدا أنه قادر على اكتشاف وجود السرطان.

ولاحظ تشيس جونسون (36 عاما) وبن بيرن (48 عاما) من كاليفورنيا تصرف كلبهما المسمى "سيتو"، بطريقة غريبة، دون أن يعلما أن ذلك مرتبط بمشاكلهما الصحية حتى اكتشاف العلاقة لاحقا.

وتم تشخيص تشيس ثانية، وكشفت أن الكلب أصبح "قلقا" وبدأ "ينوح" عند تواجدها في يناير 2021، وبعد أسابيع، نبهها الكلب مباشرة بضرب صدرها بأنفه، مما تسبب لها بالألم.

واكتشفت تشيس حينئذ وجود كتلة تبين لاحقا أنها سرطان الثدي ثلاثي السلبية – وهو نوع عدواني من السرطان استلزم العلاج الكيميائي، الإشعاعي، واستئصال الكتلة وبعض الغدد اللمفاوية.

وقالت تشيس: "لو لم يفعل ذلك، لما اكتشفت المرض."

وأخبرها طبيب الأورام لاحقا أن تأخرها عن الفحص كان سيهدد حياتها، مما شكل صدمة كبيرة لها.

ونبه الكلب بن أولا في المنزل بنفس السلوكيات، واتضح لاحقا أنه مصاب بسرطان القولون، ما جعل تشيس تدرك أن الكلب كان يحذرهما من المرض مرتين.

وقالت تشيس: "كان سيتو دائما ظلي الصغير؛ نحن مرتبطون جدا ببعضنا. حاولنا فهم ما يحدث، لكنه كان قد حذر بن من إصابته بالسرطان من قبل."