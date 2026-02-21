متبرع سخي مجهول يتبرع بالملايين لبلدية مدينة يابانية ولكن بشرط

تلقت مدينة أوساكا تبرعًا سخيًا من سبائك الذهب بقيمة 560 مليون ين (3.6 مليون دولار أمريكي) من متبرع مجهول، طلب استخدامها تحديدًا في إصلاح شبكة أنابيب المياه المتهالكة في المدينة. وقدم المتبرع، الذي رغب في المساهمة في تحسين شبكة أنابيب المياه القديمة، سبائك الذهب التي يبلغ وزنها الإجمالي 21 كيلوغرامًا في نوفمبر الماضي، حسبما صرح رئيس البلدية هيديوكي يوكوياما للصحفيين يوم الخميس.

وقال يوكوياما: "إنه مبلغ هائل، وقد عجزت عن الكلام من شدة سعادتي. إن معالجة مشكلة شبكة أنابيب المياه القديمة تتطلب استثمارًا ضخمًا، وأنا ممتن للغاية لهذا التبرع."

وأكد رئيس البلدية أن مدينته ستحترم رغبة المتبرع وستستخدم التبرع لتحسين مشاريع شبكة المياه. وقد ازدادت المخاوف بشأن سلامة شبكة المياه في أوساكا بعد أن ابتلعت حفرة ضخمة شاحنة وأودت بحياة سائقها العام الماضي. وقد تبين أن الحادث مرتبط بتضرر شبكة الصرف الصحي في سايتاما، شمال طوكيو. وأفاد إيجي كوتاني، مسؤول شبكة المياه في مدينة أوساكا، لوكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة، بتسجيل 92 حالة تسرب لأنابيب المياه تحت الطرقات خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

وتُعدّ أوساكا، التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، ثالث أكبر مدينة في اليابان، وعاصمة غرب البلاد. وقد شُيّد معظم البنية التحتية العامة الرئيسية في اليابان خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي أعقب الحرب.

وبدأ التطور العمراني في أوساكا، المركز التجاري الإقليمي، في وقت أبكر من العديد من المدن الأخرى، ولذا فإن أنابيب المياه وغيرها من البنية التحتية فيها تتقادم في وقت أبكر، بحسب كوتاني.

وأضاف أن أوساكا بحاجة إلى تجديد ما مجموعه 259 كيلومترًا من أنابيب المياه، وأن تجديد جزء بطول كيلومترين من الأنابيب سيكلف حوالي 500 مليون ين (3.2 مليون دولار أمريكي).