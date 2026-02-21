وُجهت تهمة القتل إلى امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن اكتشف المحققون أنها سألت مرارًا وتكرارًا تطبيق ChatGPT عن مخاطر خلط المخدرات بالكحول.

وقالت شرطة سيول إن تحليل هاتفها المحمول كشف أن المشتبه بها، التي عُرفت باسم عائلتها فقط "كيم"، سألت ChatGPT: "ماذا يحدث عند تناول حبوب منومة مع الكحول؟"، و"كم حبة يجب تناولها حتى يصبح الأمر خطيرًا؟"، و"هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة؟".

وكانت كيم قد صرحت للشرطة سابقًا بأنها خلطت بالفعل مهدئات موصوفة طبيًا تحتوي على البنزوديازيبينات مع مشروبات رجلين، لكنها لم تكن تعلم أنهما سيموتان.

ومع ذلك، نقلت "بي بي سي" عن محقق الشرطة قوله إنها كانت "تدرك تمامًا أن تناول الكحول مع المخدرات قد يؤدي إلى الوفاة". وقد أُلقي القبض على كيم في البداية في 11 فبراير بتهمة أقل خطورة، وهي التسبب في إصابة جسدية أدت إلى الوفاة، وذلك بعد وفاة رجلين وإصابة آخر بفقدان الوعي بعد ذهابهما معها إلى فندق.

وبحسب الشرطة، وقع أول هجوم مزعوم لكيم في 28 يناير، عندما دخلت نُزُلًا في سويو دونغ، غانغبوك غو، برفقة رجل في العشرينات من عمره. ثم غادرت النُزُل بمفردها بعد ساعتين، ووُجد الرجل ميتًا داخل الغرفة في اليوم التالي.

وبالطريقة نفسها، يُزعم أنها قتلت رجلًا آخر في العشرينات من عمره في 9 فبراير، بعد أن نزلا معًا في نُزُل آخر في غانغبوك غو.

ومع ذلك، أفاد مسؤولون أن أول محاولة قتل للمشتبه بها عن طريق تعاطي المخدرات وقعت في ديسمبر من العام الماضي، عندما أعطت شريكها آنذاك مشروبًا ممزوجًا بمهدئات في موقف سيارات مقهى في ناميانغجو، مقاطعة غيونغي، ما أدى إلى فقدانه الوعي.

ووفقًا للشرطة، بعد أن استعاد ضحيتها الأول وعيه، بدأت كيم في تحضير مشروباتها بجرعات أعلى بكثير من المخدر. وأعلنت الشرطة أنها تعتزم مواصلة التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك ضحايا آخرون غير الضحايا الثلاثة الذين تم التعرف عليهم.