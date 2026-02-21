عائلة تحضر جثة أحد أفرادها للبنك لإثبات وفاته

تسببت عائلة في حالة من الفوضى في بنك كابيتيك في ستانجر (جنوب إفريقيا) في وقت سابق من يوم الجمعة عندما أحضروا جثة أحد أقاربهم المتوفين بدعوى المطالبة ببوليصة تأمين جنائزي، مما أدى إلى مشهد درامي وإغلاق مؤقت للفرع.

وقال نيكيش هوبال، مالك شركة توروس للخدمات الطبية والأمنية، إنه تلقى رسالة جماعية عبر تطبيق واتساب صباح الجمعة تفيد بوجود جثة في البنك.

وأضاف هوبال: "عندما وصلت، كان هناك ضجة كبيرة. وقفت العائلة في الخارج تتحدث مع المسؤولين، بينما طوّقت قوات الأمن البنك. كانت الجثة موضوعة في كيس جثث على أرضية البنك. يبدو أن هناك خلافًا حول بوليصة تأمين جنائزي".

وأشار إلى أن حشدًا كبيرًا، ضمّ موظفين آخرين وعملاء، تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع AdzVantage Stanger، كان على العائلة تقديم ما يثبت الوفاة، فعادوا بالجثة.

ونشرت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا قالت فيه: "كل ما كان بإمكانهم فعله هو أخذ شهادة الوفاة لإثباتها". وأضافت أخرى معلقة على القصة: "ربما يماطلون في صرف التعويضات أو يطلبون وثائق إضافية غير ضرورية." وكتب آخر: "نعم، هذه هي الطريقة للتأكد من وفاة المتوفى فعلاً."