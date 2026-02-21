ظهور نادر لعمرو دياب مع جميع أبنائه يشعل مواقع التواصل في رمضان

في لحظة استثنائية ولافتة، ظهر الفنان المصري عمرو دياب في إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات، برفقة جميع أفراد أسرته، ما جعله محور اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند.

ظهر “الهضبة” برفقة أبنائه نور وعبدالله وكنزي وجنا، ما أثار حماس جمهوره في مصر والعالم العربي، خصوصًا وأن ظهور ابنتيه نور وكنزي كان نادرًا من قبل، حيث اقتصر ظهورهما عادة على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما عبدالله، فقد سبق له الظهور مع والده في إعلان سابق، حيث قدما معًا أغنية “آه يا ليل”، ثم قدما العام الماضي إعلانًا آخر وغنيا معًا أغنية “يلا” من ألبوم عمرو دياب الأخير “إبتدينا”. كذلك، شاركت جنا في إعلان العام الماضي لأحد شركات الاتصالات، حيث أدت مع والدها أغنية “خطفوني” التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

هذا الظهور يشكل مفاجأة كبيرة لجمهور “الهضبة” مع بداية شهر رمضان الكريم، خصوصًا لأن ابنتيه نور وكنزي لم تظهران مع والدها من قبل، ما أضاف طابعًا عائليًا مميزًا للإعلان وأشعل التفاعل على مواقع التواصل.

يأتي ظهور عمرو دياب بعد ساعات من إعلان آخر قدمته الفنانة عبلة كامل لإحدى شركات الاتصالات المنافسة، وهو أول ظهور لها بعد غياب طويل، ما اعتبره البعض سباقًا بين الشركات لشد انتباه الجمهور خلال رمضان.

نبذة عن العائلة

تجدر الإشارة إلى أن نور هي ابنة عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، بينما عبدالله وكنزي وجنا هم أبناؤه من زوجته الثانية زينة عاشور، ما يجعل الإعلان فرصة نادرة لرؤية الأسرة بالكامل أمام الجمهور.

هذا الظهور يؤكد استمرار عمرو دياب في جذب الأنظار ليس فقط من خلال أعماله الفنية، بل أيضًا من خلال لحظات حياته العائلية التي يشاركها مع جمهوره بطريقة نادرة ومميزة.